OTAN: voici l’organisation qui veut la défier 

Alors que l’OTAN (Organisation du Traité Atlantique-Nord) regroupe plusieurs dizaines de pays du bloc occidental, à travers une alliance militaire, politique et économique, son hégémonie pourrait être remise en cause. En effet, une toute nouvelle organisation tente de lui faire de l’ombre.

Alors que l’OTAN célébrait ce week-end, son 75eme anniversaire, effectuant pour l’occasion plusieurs annonces de poids (notamment le déploiement de nouvelles armes américaines en Allemagne ainsi qu’une aide de plusieurs dizaines de milliards d’euros à l’Ukraine). Des annonces qui agacent beaucoup, notamment côté Russe. Le Kremlin voit l’expansion de l’OTAN d’un mauvais œil, accusant les Occidentaux de vouloir lui causer du tort.

L’OCS, pour défier l’OTAN ?

Face aux risques de l’OTAN est accusé de représenter pour ses frontières, la Russie a récemment “relancé” l’OCS, l’Organisation de coopération de Shanghai. Il s’agit d’un groupe fondé en 2001, par Moscou et Pékin. À l’origine, l’OCS avait un but économique, mais, aujourd’hui, les échanges sont davantage orientés sécurité et défense. Et ce groupe s’est même largement agrandi puisque aujourd’hui, 14 États en sont membres.

Outre la Chine et la Russie, l’Inde ou encore le Pakistan, l’Iran et même la Biélorussie en font partie. Et toutes ces nations se sont réunies les 3 et 4 juillet du côté d’Astana, au Kazakhstan, d’où avait lieu la réunion annuelle des pays membres de l’OCS. De quoi représenter une véritable alternative à l’OTAN ? Pour le moment, la réponse est clairement non.

D’importantes rivalités, au sein même de l’OTAN

Premièrement, le nombre de nations est encore assez faible pour prétendre à quoi que ce soit. En outre, les financements ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, les pays membres de l’OCS connaissent, entre eux, d’importantes tensions politiques. On pense notamment à la rivalité Chine – Inde ainsi qu’Inde – Pakistan. Difficile donc d’imaginer des collaborations poussées en matière de défense.

Pour autant, les réunions s’enchaînent et des exercices militaires conjoints ont lieu, de temps à autre, comme récemment entre la Chine et la Biélorussie, à proximité de la frontière polonaise. Des exercices inédits, qui n’auront pas manqué de faire réagir du côté européen. Une manière, pour la Chine et les pays membres de l’OCS de montrer que, malgré tout, ces derniers peuvent aussi travailler ensemble.