Pétrole: comment la Chine chamboule le marché 

La situation économique compliquée auquel fait actuellement face le monde, à cause notamment des répercussions du COVID-19 et des tensions internationales qui touchent une bonne partie de la planète, a des répercussions sur la consommation de pétrole. En Chine, la demande tend d’ailleurs à ralentir.

C’est en tout ce qu’a annoncé l’Agence internationale de l’Énergie (AIE). Celle-ci a mis en avant le ralentissement fort de la demande chinoise pour justifier la diminution de la demande globale. En 2023, la Chine représentait effectivement, à elle seule, plus de 70% de la hausse de la demande mondiale. Aujourd’hui, on parle plutôt de 40% et la situation sera la même pour 2025, a d’ores et déjà prévenu l’agence.

La demande en pétrole a diminué en Chine

Dans les chiffres, la demande globale en pétrole a augmenté de 710.000 barils par jour au cours du second trimestre de l’année 2024, par rapport à 2023. Si la hausse est là, il s’agit de la plus faible augmentation trimestrielle observée sur l’année écoulée. Et les défis auxquels les professionnels du pétrole vont être amenés à faire face au cours des années à venir, sont nombreux.

En effet, la reprise liée à la fin de la pandémie s’essouffle, marquée notamment par la constitution de plus en plus marquée de blocs de pays qui se font face. La croissance et plus globalement l’écosystème business sont moroses tandis que l’essor des véhicules électriques laisse supposer que d’ici à quelques années, la croissance pourrait davantage chuter. En bref, les prévisions ne sont pas des plus optimistes.

De nombreux défis pour les professionnels du pétrole

Pour autant, l’AIE et les experts tentent de rester positifs, en affirmant que dans les mois à venir, beaucoup de choses pourraient évoluer. Si la guerre en Ukraine ainsi que la guerre en Palestine venaient à se conclure, alors une partie du marché pourrait retrouver des couleurs. Pour autant, cela ne semble pas encore à l’ordre du jour. Le marché patiente donc et les chiffres laissent espérer des jours meilleurs pour les entreprises concernées.