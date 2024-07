Real Madrid : Kylian Mbappé affole déjà les compteurs

Le Real Madrid a frappé un grand coup cet été en recrutant Kylian Mbappé, l’ancienne superstar du Paris Saint-Germain. L’opération est une réussite pour la Casa Blanca car Mbappé arrive libre du PSG. Le champion du monde 2018, reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, a décidé de poursuivre sa carrière avec les Merengues. Sa présentation officielle est prévue pour ce mardi 16 juillet au mythique Santiago Bernabéu. Cet événement est attendu avec impatience par les fans de football du monde entier.

Dès l’annonce de son transfert, l’enthousiasme des supporters s’est fait sentir. Le maillot de Mbappé, arborant le numéro 9, est déjà disponible dans les boutiques officielles du club. Les ventes ont littéralement explosé, bien au-delà des prévisions du Real Madrid. Les boutiques physiques, mais surtout les plateformes en ligne, ont été prises d’assaut par les fans désireux d’acquérir la tunique de leur nouvel idole.

Selon le média sportif espagnol As, le Real Madrid est très surpris par cet engouement phénoménal. Le club évoque même un véritable choc commercial qui dépasse toutes leurs attentes. Vendu entre 120 et 180 euros, le maillot de Kylian Mbappé représente un énorme coup financier pour le club madrilène.

Les débuts de Mbappé avec le Real Madrid sont attendus avec une grande impatience. Les supporters espèrent voir leur nouvelle recrue briller sur le terrain et contribuer à de futurs succès. Le natif de Bondy, connu pour sa vitesse, sa technique et son sens du but, est prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière sous les couleurs blanches du Real Madrid.

Avec ce transfert, le Real Madrid s’offre non seulement un joueur exceptionnel, mais également une véritable icône marketing. L’impact de Mbappé va bien au-delà du terrain, et son arrivée promet de marquer une nouvelle ère pour le club espagnol. La prochaine saison de Liga s’annonce palpitante.