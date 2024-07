Royaume-Uni: une attaque au couteau fait plusieurs victimes (au moins 6 enfants)

Police britannique (© OLI SCARFF - AFP)

Ces dernières années, l’Europe a connu une série d’attaques au couteau qui ont marqué les esprits. De Londres à Vienne, en passant par Nice et Amsterdam, ces actes violents ont endeuillé de nombreuses familles et suscité l’inquiétude des autorités. Les motivations de ces agressions varient, allant du terrorisme aux troubles mentaux, en passant par des conflits personnels. Face à cette menace, les pays européens ont renforcé leurs mesures de sécurité dans les lieux publics, mais la persistance de ces événements tragiques continue de défier les efforts de prévention.

Une nouvelle attaque sanglante à Southport

Ce lundi 29 juillet, la ville côtière de Southport, située à une trentaine de kilomètres au nord de Liverpool, a été le théâtre d’une violente agression. Vers 12h50, heure française, un homme armé d’un couteau a semé la terreur dans un club de vacances local. Le bilan provisoire fait état d’au moins sept victimes, dont six enfants grièvement blessés. Les autorités ont également confirmé un décès, sans préciser s’il s’agissait d’un adulte ou d’un enfant.

Intervention rapide des forces de l’ordre

La réaction des forces de l’ordre a été prompte et efficace. Alertée à 11h50 heure locale, la police de Merseyside s’est immédiatement déployée sur les lieux. Des policiers armés ont réussi à maîtriser l’assaillant et à saisir l’arme du crime. Le suspect a été arrêté vivant et transféré dans un commissariat pour y être interrogé. Les autorités ont assuré que la menace immédiate était écartée, mais ont néanmoins demandé aux habitants d’éviter le secteur pour faciliter le travail des enquêteurs et des secours.

Mobilisation des services d’urgence et enquête en cours

L’attaque a nécessité une mobilisation massive des services d’urgence. De nombreuses ambulances et véhicules de police ont convergé vers Hart Street, où se trouve la propriété visée. Les équipes médicales s’efforcent de prendre en charge les victimes, dont l’état de santé reste préoccupant. Pendant ce temps, les enquêteurs s’attellent à élucider les circonstances exactes de cette agression. Les motivations de l’assaillant, son identité et les raisons qui l’ont poussé à cibler ce club de vacances restent pour l’instant inconnues. La police de Merseyside a promis de tenir le public informé de l’avancement de l’enquête, tout en appelant à la prudence dans les jours à venir.