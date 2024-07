Russie – Chine: en pleine guerre, l’OTAN préoccupée par leur rapprochement

Photo : Johanna Geron | Reuters

Au cours des dernières années, Moscou et Pékin ont considérablement intensifié leur collaboration dans divers domaines, allant de l’économie à la défense. Cette évolution des relations sino-russes a attiré l’attention de la communauté internationale, en particulier celle de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans un contexte où la guerre en Ukraine se poursuit avec de nombreux dégâts. L’alliance militaire occidentale observe avec inquiétude le renforcement des liens entre ces deux puissances.

Un sommet de l’OTAN à Washington a mis en lumière les préoccupations croissantes de l’alliance face à l’évolution des relations entre la Russie et la Chine. Dans la déclaration finale du 10 juillet, l’OTAN a exprimé ses « profondes préoccupations » concernant le « resserrement du partenariat stratégique » entre ces deux nations. Ce jeudi, les dirigeants vont se retrouver à nouveau pour débattre de la situation.

Publicité

Il y a seulement un an, certains pays membres de l’OTAN, notamment l’Allemagne, hésitaient à adopter une posture ferme envers Pékin. Le New York Times rapporte que Berlin considérait alors la Chine comme un marché crucial pour ses industries automobile et du luxe. Cependant, la situation a évolué, et l’OTAN semble désormais déterminée à adresser un message clair à la Chine lors de ce 75e sommet.

L’alliance cherche également à se prémunir contre d’éventuels bouleversements politiques internes aux États-Unis. Selon le Washington Post, les dirigeants de l’OTAN s’efforcent de rendre l’organisation « résistante à l’impact » d’un possible retour de Donald Trump à la Maison Blanche. L’ancien président américain est connu pour son scepticisme envers l’alliance et son imprévisibilité dans les relations internationales.

Le contexte politique actuel ajoute une dimension complexe à ce sommet. Le Point souligne que la réunion intervient à un moment délicat pour les présidents américain et français. Joe Biden fait face à des pressions au sein de son parti, tandis qu’Emmanuel Macron, arrivé tardivement au sommet, adopte une posture discrète.