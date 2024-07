Sahara occidental: ce géant africain a choisi son camp au Maghreb 

Cyril Ramaphosa (AFP)

Entre le Maroc et l’Algérie, le torchon brûle. En effet, les tensions politiques sont relativement vives entre les deux voisins, à cause notamment de la question du Sahara occidental. D’un côté, Rabat affirme qu’il restera sous son giron, tandis qu’Alger soutient les indépendantistes du Front Polisario.

Et si, longtemps durant, cette question est restée assez “régionale”, dans le sens ou seuls l’Algérie, le Maroc et le Front Polisario étaient concernés, aujourd’hui, elle prend de plus en plus d’ampleur. Pour preuve, l’Afrique du Sud, par l’intermédiaire de Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères, a reçu, le 15 juillet, à Pretoria, un représentant du Front. Une annonce qui ne manquera pas d’agacer le Maroc.

Publicité

Le Front Polisario, reçu en Afrique du Sud

Sur les réseaux sociaux, l’Afrique du Sud s’est d’ailleurs ouvertement prononcée en faveur de l’indépendance du Sahara occidental, affirmant qu’elle n’aura de cesse de soulever la question et de défendre le droit à l’autodétermination de la région, auprès de la communauté internationale. Le 11 juillet dernier, quelques jours avant cette visite, le ministre Lamola s’était déjà ouvertement positionné en faveur du Front Polisario, face à ses parlementaires.

Pretoria justifie cette position en assurant défendre le droit de tous celles et ceux “qui luttent contre l’oppression et l’occupation”. Entendez par là que le gouvernement sud-africain estime que l’affirmation marocaine selon le Sahara occidental fait partie intégrante de son territoire, ne sont ni entendues, ni reconnues par ce géant du continent africain.

Un rapprochement qui fait le jeu de l’Algérie

Une prise de position ouverte, marquée, qui pourrait bien impacter les relations économiques et diplomatiques qu’entretiennent le Maroc et l’Afrique du Sud… Mais aussi celles qui sont entretenues avec Alger. Depuis quelque temps, le sujet revient beaucoup sur la table (notamment au niveau sportif), et le Maroc, qui se montre intransigeant sur la question, n’avait probablement pas besoin de ce rapprochement pour continuer à véhiculer son message.