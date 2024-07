Maghreb: cet état a la plus grosse réserve de phosphate au monde

Photo : REUTERS/Youssef Boudlal

Le royaume chérifien s’impose comme un acteur majeur sur la scène internationale des ressources minérales. Avec près de 50 milliards de tonnes de phosphate en réserve, le Maroc détient une position dominante, représentant environ 70% des réserves mondiales. Cette richesse naturelle place le pays au cœur des enjeux géopolitiques et économiques liés à cette ressource stratégique.

La répartition mondiale des réserves de phosphate révèle un paysage contrasté. Loin derrière le Maroc, on trouve l’Égypte avec 2,8 milliards de tonnes, suivie de près par la Tunisie et l’Algérie, respectivement dotées de 2,5 et 2,2 milliards de tonnes. La Chine, bien que figurant parmi les principaux acteurs, ne dispose que de 1,9 milliard de tonnes, tandis que le Brésil et l’Afrique du Sud ferment la marche avec 1,6 milliard chacun.

Paradoxalement, malgré l’ampleur de ses réserves, le Maroc occupe la deuxième place en termes de production annuelle. Avec 35 millions de tonnes extraites, il se positionne derrière la Chine et ses 90 millions de tonnes. Les États-Unis, la Russie et la Jordanie complètent le tableau des principaux producteurs mondiaux.

Le phosphate joue un rôle crucial dans l’agriculture moderne. Composant essentiel des engrais, il contribue significativement à la croissance des cultures de fruits, légumes, céréales et légumineuses. Dans ce domaine, le Maroc excelle en tant que premier exportateur mondial d’engrais phosphatés, devançant la Chine et l’Égypte. Cette performance souligne la capacité du royaume à valoriser ses ressources naturelles et à se positionner sur les marchés internationaux.

Du côté de la demande, le Brésil, le Bangladesh et les États-Unis émergent comme les principaux importateurs d’engrais phosphatés. Cette dynamique illustre l’importance croissante de ces nutriments dans le développement agricole global et la sécurité alimentaire mondiale.