Sahara occidental: un autre pays européen prend position

Mohammed VI (AFP/Moroccan Agency Press)

Entre le Maroc et la région autonomiste Sahara Occidental, la situation est toujours très tendue. En effet, Rabat estime que cette région lui revient de droit tandis que le Front Polisario, mouvement réclamant l’indépendance de cette zone, fait fi des revendications officielles marocaines.

Et à ce sujet, de plus en plus de pays prennent position. En effet, si l’Algérie s’est depuis longtemps positionnée en faveur du Polisario et des indépendantistes, c’est l’Allemagne qui a ouvertement décidé de faire entendre sa voix. Et selon Berlin, le plan marocain d’autonomie proposé est une base solide et pérenne sur laquelle se positionner pour qu’un règlement définitif soit rapidement trouvé entre tous les acteurs.

L’Allemagne se positionne sur la question du Sahara Occidental

C’est à l’occasion de la toute première session de travaux autour du dialogue stratégique bilatéral entre le Maroc et l’Allemagne que la ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Celle-ci a également apporté tout son soutien à l’ONU, elle aussi engagée en faveur du règlement de ce conflit qui mine la région depuis plusieurs années maintenant.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ne s’est pas vraiment prononcé, tant le sujet est délicat. En effet, la question de l’indépendance du Sahara occidental agite les craintes et les tensions, notamment avec le voisin algérien. Depuis plusieurs mois, on note d’ailleurs une résurgence des critiques entre Alger et Rabat.

Un sujet qui agite les tensions

Pour autant, il apparaît très peu probable, voire impossible, que le Maroc recule sur le sujet. En effet, le gouvernement voit le Sahara Occidental comme une part intégrante de son territoire et n’hésite pas à le faire savoir, en l’intégrant notamment aux représentations territoriales, via les cartes dessinées sur les maillots de football des équipes marocaines, par exemple !