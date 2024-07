Maghreb: ce mastodonte chinois veut investir dans un autre pays

Intérieur d'une voiture chinoise BYD (DR)

Le marché automobile tunisien pourrait bientôt accueillir un nouvel acteur de renom. Le groupe chinois BYD, reconnu mondialement pour sa gamme diversifiée incluant voitures, vélos, bus électriques et batteries rechargeables, envisage sérieusement d’investir en Tunisie. Cette initiative vise à dynamiser le secteur de la mobilité électrique tout en introduisant des solutions innovantes dans le domaine des énergies renouvelables.

L’intérêt de BYD pour le marché tunisien a été récemment confirmé par I.D Hyung, directeur général de la région Moyen-Orient et Afrique au sein du groupe. Lors d’une réunion tenue en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, Hyung a exprimé la volonté de BYD d’explorer les opportunités d’investissement dans le pays. Cette rencontre stratégique, rapportée par un communiqué du ministère, souligne l’engagement de BYD à contribuer activement au développement industriel et technologique de la Tunisie.

Publicité

BYD, dont le siège se situe à Shenzhen, en Chine, est largement réputé pour ses innovations en matière de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie. Avec une présence établie dans plus de 40 pays à travers le monde, le groupe emploie environ 600 000 personnes et figure parmi les leaders mondiaux dans la production de batteries rechargeables.

L’implantation éventuelle de BYD en Tunisie pourrait non seulement stimuler l’économie locale en créant de nouveaux emplois, mais aussi renforcer les capacités du pays dans le domaine des technologies vertes. En proposant des solutions intelligentes et durables, BYD pourrait jouer un rôle crucial dans la transition énergétique et l’adoption de véhicules à faible émission en Tunisie.