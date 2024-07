Sénégal : Bougane Gueye Dany affirme que Sonko et Macky Sall se sont rencontrés en secret

Ousmane Sonko et Macky Sall (DR)

Bougane Guèye Dany fait partie des figures qui animent la vie politique sénégalaise. Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, connu pour son franc-parler et son engagement politique, s’est exprimé de manière incisive sur les 100 premiers jours du président Bassirou Diomaye Faye à la présidence et sur le rôle du premier ministre Ousmane Sonko.

Lors d’une conférence de presse, Bougane Guèye Dany a surpris beaucoup d’observateurs en affirmant qu’Ousmane Sonko et l’ancien président Macky Sall se sont rencontrés secrètement. Selon lui, cette rencontre soulève des soupçons d’un possible accord entre les deux hommes politiques, malgré leurs désaccords publics bien documentés. Bougane a laissé entendre que cet accord pourrait influencer la dynamique politique actuelle au Sénégal. « Ousmane Sonko et Macky Sall se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils ne peuvent pas le nier. J’ai des preuves » dira l’homme politique.

Bougane Dany, leader charismatique et influent, a également annoncé que son mouvement Gueum Sa Bopp se positionnerait comme un contre-pouvoir afin de surveiller l’action politique du régime en place. Il a souligné l’importance de maintenir une vigilance constante face aux décisions du gouvernement, affirmant que son mouvement jouerait un rôle de chien de garde pour s’assurer que les intérêts du peuple sénégalais soient protégés.

L’homme politique a également critiqué le bilan des 100 premiers jours du président Bassirou Diomaye Faye, exprimant des réserves quant à l’efficacité des mesures mises en place et à la direction générale du pays. Les propos de Bougane Guèye Dany ajoutent une nouvelle dimension au débat politique au Sénégal, mettant en lumière les tensions et les alliances fluctuantes qui caractérisent la scène politique. Ses accusations d’une rencontre secrète entre Ousmane Sonko et Macky Sall, si elles sont confirmées, pourraient avoir un certain impact au sein de l’opinion publique.