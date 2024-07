Sénégal : l’armée nationale reçoit les honneurs de la CEDEAO

Armée sénégalaise

Ce jeudi 18 juillet, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a organisé une cérémonie de remise de médailles de maintien de la paix aux soldats du 7ᵉ contingent sénégalais de la Mission de la CEDEAO en Gambie (Ecomig). Cet événement, marquant une reconnaissance solennelle et méritée, a vu 618 officiers, sous-officiers et soldats de divers corps et services de l’armée sénégalaise être décorés par l’organisation communautaire.

Lors de la cérémonie, Miatta Lily French, représentante résidente de la CEDEAO et cheffe de mission de l’Ecomig, a exprimé sa profonde gratitude envers le 7ᵉ contingent sénégalais pour son esprit de solidarité et de partage. Elle a salué le dévouement et l’engagement des soldats qui ont travaillé sans relâche pour assurer la paix et la stabilité en Gambie.

Le commandant du 7ᵉ contingent, Madior Fall, a également pris la parole, soulignant que ses hommes ont rapidement compris l’importance de leur mission en Gambie. Il a assuré que ses militaires ont su instaurer un climat de confiance avec la population locale dès leur arrivée. « Conscients que la Gambie et le Sénégal partagent un destin commun, ils ont travaillé main dans la main avec les communautés locales » a laissé entendre le haut gradé sénégalais.

Cette reconnaissance de la CEDEAO vient couronner les efforts des militaires sénégalais qui, par leur professionnalisme et leur dévouement, ont contribué à renforcer les liens entre les deux nations. Le contingent a mis en place plusieurs initiatives pour favoriser le dialogue et la collaboration avec les habitants de Gambie, démontrant ainsi l’importance de la coopération régionale pour la paix et la sécurité.

La cérémonie de remise de médailles a été un moment fort, symbolisant la reconnaissance des sacrifices et du courage des soldats sénégalais. Ces décorations honorent non seulement les individus, mais aussi l’ensemble de l’Armée nationale du Sénégal, qui continue de jouer un rôle crucial dans les missions de maintien de la paix à travers le continent.