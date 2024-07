Sommet de la CEDEAO : les propositions fortes de Bassirou Diomaye Faye

Bassirou Diomaye Faye (Mosa'ab Elshamy / SIPA)

Lors du sommet de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tenu ce dimanche à Abuja, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a notifié à ses pairs l’urgence d’apporter des réformes significatives à l’institution sous-régionale. Le président Faye a souligné l’importance de mettre en place des mécanismes robustes pour renforcer la CEDEAO, en particulier dans la prévention des conflits et l’adaptation aux réalités actuelles.

Dans son discours, le président a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des conflits au sein de la CEDEAO. Il a plaidé pour une approche proactive, mettant l’accent sur la concertation et le dialogue en période de paix. « Il est impératif de lancer des réformes appropriées pour moderniser la CEDEAO en fonction des réalités actuelles et renforcer notre progression collective vers nos objectifs communst, » a-t-il déclaré. Pour le président sénégalais, la stabilité de la région passe par une prévention efficace et une coopération renforcée entre les États membres.

En sus, Bassirou Diomaye Faye a souligné que la CEDEAO doit s’adapter aux réalités actuelles et futures de la région. Il a évoqué les défis économiques, sécuritaires et sociaux auxquels sont confrontés les États membres, et a appelé à des réformes pour rendre l’organisation plus réactive et pertinente. Pour le dirigeant du pays de la Teranga le renforcement de la Démocratie et de la bonne gouvernance doivent également être une priorité. « À cet égard, le Sénégal soutient la révision du Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, dont l’actualisation aidera à préserver les idéaux démocratiques qui en constituent le fondement » a-t-il affirmé.

Le président sénégalais a mis l’accent sur la nécessité d’une concertation accrue entre les États membres. Il a proposé la mise en place de plateformes de dialogue régulières pour échanger sur les meilleures pratiques et coordonner les efforts de prévention des conflits. La vision du président Faye pour l’avenir de la CEDEAO repose sur une institution plus forte, plus réactive et mieux préparée à affronter les défis de la région. Il a appelé à une réévaluation des structures existantes et à l’implémentation de réformes qui permettront de maximiser l’efficacité de l’organisation.