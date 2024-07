USA : 3 navires de guerre russes aux portes du pays

© RST / AFP

La danse du chat et de la souris se poursuit dans les eaux caraïbes. Trois navires de guerre russes ont jeté l’ancre dans le port de La Havane, ravivant les souvenirs de la Guerre froide et illustrant la complexité des relations internationales actuelles. Cette visite, la deuxième en quelques mois, témoigne du rapprochement croissant entre Moscou et La Havane, et soulève des questions sur l’équilibre des pouvoirs dans la région.

Le trio naval russe, composé d’un navire-école, d’une frégate de patrouille et d’un pétrolier-ravitailleur, restera amarré jusqu’au 30 août, offrant aux Cubains l’occasion de monter à bord du Smolny, le navire-école. Cette escale fait suite à une visite similaire en juin, où un groupe de quatre navires russes, dont un imposant sous-marin nucléaire, avait déjà fait sensation dans les Caraïbes.

Publicité

Une alliance qui défie les sanctions

Ces manœuvres navales s’inscrivent dans un contexte géopolitique tendu. Cuba et la Russie, toutes deux sous le coup de sanctions économiques américaines, ont resserré leurs liens ces dernières années. Moscou cherche à consolider son soutien diplomatique dans le cadre du conflit ukrainien, tandis que La Havane est en quête d’appuis économiques.

Le soutien tacite de Cuba à la Russie dans la crise ukrainienne, manifesté par son abstention lors des votes à l’ONU, ainsi que les importantes livraisons de pétrole russe à l’île, illustrent la profondeur de cette alliance. Cette collaboration défie ouvertement les sanctions occidentales et réaffirme l’indépendance de ces nations face aux pressions internationales.

Un jeu d’échecs diplomatique dans les Caraïbes

La présence répétée de navires russes dans les eaux cubaines n’est pas sans rappeler les tensions de la Guerre froide. Cependant, le tableau géopolitique actuel est plus nuancé. Alors que la Russie renforce sa présence, d’autres nations cherchent également à maintenir des liens avec Cuba. L’annonce de la visite prochaine d’un navire-patrouilleur canadien à La Havane, célébrant 80 ans de relations diplomatiques, met en lumière la position stratégique de Cuba comme carrefour d’influences diverses.

Pour Washington, ces mouvements représentent un défi à sa sphère d’influence traditionnelle. Bien que les autorités américaines aient minimisé la menace directe posée par ces navires, leur présence symbolique à moins de 100 miles des côtes floridiennes ne peut être ignorée. Elle rappelle la capacité de la Russie à projeter sa puissance maritime jusque dans l’ »arrière-cour » des États-Unis.

Publicité

L’enthousiasme des Cubains pour ces visites navales, manifesté par les foules se pressant sur le front de mer pour apercevoir les bâtiments russes, contraste avec les inquiétudes des stratèges occidentaux. Pour beaucoup d’habitants de l’île, ces escales représentent une ouverture sur le monde et un rappel des liens historiques avec la Russie, plutôt qu’une menace géopolitique.

Alors que le monde observe attentivement ces manœuvres navales, l’avenir des relations entre Cuba, la Russie et l’Occident reste incertain. Cette danse diplomatique dans les Caraïbes pourrait bien préfigurer de nouveaux alignements géopolitiques, dans un monde où les anciennes rivalités se mêlent aux défis contemporains. La présence de navires de guerre russes aux portes des États-Unis n’est peut-être qu’un coup d’échec dans une partie bien plus vaste et complexe.