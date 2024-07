USA : comment le bitcoin peut monter en flèche avec Trump

PHOTOGRAPH: JIM WATSON/GETTY IMAGES

Le bitcoin, cette monnaie numérique qui a bouleversé le paysage financier mondial, pourrait connaître une ascension fulgurante en cas de victoire de Donald Trump à la prochaine élection présidentielle américaine. Depuis son apparition en 2009, le bitcoin a transformé les échanges économiques, offrant une alternative décentralisée aux systèmes financiers traditionnels. Son adoption par certains pays comme monnaie légale a marqué un tournant majeur, illustrant son potentiel à redéfinir les paradigmes monétaires. Cette révolution numérique, qui a déjà conquis des millions d’adeptes à travers le monde, pourrait trouver un allié de poids en la personne de l’ancien président américain, désormais fervent défenseur des cryptomonnaies.

Un revirement spectaculaire en faveur du bitcoin

Donald Trump, jadis critique acerbe du bitcoin, opère un virage à 180 degrés dans sa position sur les cryptomonnaies. Lors d’une récente conférence à Nashville, le candidat républicain a surpris son auditoire en se proclamant « président pro-innovation et pro-bitcoin ». Ce changement de cap radical s’accompagne de promesses audacieuses : Trump s’engage, en cas de réélection, à conserver l’intégralité des bitcoins détenus par le gouvernement américain, les élevant au rang de « réserves stratégiques nationales ». Cette nouvelle posture contraste fortement avec son opposition passée, reflétant peut-être une prise de conscience de l’importance croissante des actifs numériques dans l’économie mondiale.

Le bitcoin comme arme géopolitique

L’ancien président ne se contente pas de vanter les mérites du bitcoin sur le plan national. Il en fait un enjeu de compétition internationale, mettant en garde contre le risque de voir la Chine prendre l’avantage dans ce domaine si les États-Unis tardent à agir. « Le destin de l’Amérique est de mener nos rivaux en tout et de ne céder nos industries à personne« , martèle-t-il, faisant du leadership américain dans les cryptomonnaies une question de souveraineté nationale. Cette rhétorique, mêlant innovation technologique et patriotisme économique, pourrait séduire une base électorale sensible aux arguments de puissance et d’indépendance financière.

Les défis énergétiques du minage de bitcoin

Conscient des critiques environnementales adressées au bitcoin, Trump aborde de front la question énergétique liée au minage. Il propose une solution à l’américaine : la construction massive de centrales électriques dédiées, utilisant un mix énergétique comprenant combustibles fossiles et nucléaire. Cette approche, bien que controversée sur le plan écologique, illustre la volonté de Trump de lever tous les obstacles au développement du bitcoin sur le sol américain. Elle soulève néanmoins des questions sur la durabilité d’un tel modèle et ses implications à long terme pour la politique énergétique du pays.

L’enthousiasme de Trump pour le bitcoin s’inscrit dans une vision globale sur l’avenir économique et technologique des États-Unis. En présentant la cryptomonnaie comme un symbole de « liberté, souveraineté et indépendance vis-à-vis de la coercition gouvernementale », il cherche à rallier non seulement les adeptes des technologies financières, mais aussi les électeurs méfiants envers le pouvoir central. Cette stratégie pourrait s’avérer payante dans un contexte où la confiance dans les institutions traditionnelles s’érode. Toutefois, elle soulève également des interrogations sur la stabilité du système financier et la capacité de régulation des autorités face à une adoption massive du bitcoin.