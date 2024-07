Whatsapp: un changement majeur va bientôt débarquer 

Photo Pixabay

WhatsApp, sur le point d’opérer un changement majeur. En effet, le géant américain, racheté par Meta, a confirmé que pour l’inscription et la création de son compte, de nouvelles informations seraient bientôt nécessaires. L’objectif ? Lutter contre les vulnérabilités et les piratages informatiques.

Ainsi, si vous aviez besoin jadis d’un numéro de téléphone pour vous créer un compte WhatsApp, vous n’aurez bientôt, besoin que d’une simple adresse e-mail. Il vous faudra aussi créer un nom d’utilisateur, et le tour sera joué. En quelque sorte, le fonctionnement de l’application WhatsApp devrait ressembler à ce qu’il se fait sur Telegram ou encore sur Instagram, qui est aussi détenue par Meta.

WhatsApp annonce de nouvelles fonctionnalités

Le nom d’identifiant que vous allez alors créer va devenir votre principale source d’identification. Vous pourrez ainsi être recherché, trouvé et contacté, sans que personne ait besoin d’avoir ou de connaître votre numéro de téléphone. Rassurez-vous, le numéro de téléphone restera associé à votre compte, même s’il ne le sera plus “publiquement” par défaut.

Le fait d’avoir recours à un identifiant permet de ne pas avoir à fournir son numéro de téléphone à quiconque. C’est une manière de conserver cette information, privée, et donc de contrôler qui a accès à ses données personnelles. Protection contre le harcèlement, protection dans les groupes ou encore meilleur contrôle sur son identité en ligne, voilà quelques-unes des mesures que souhaite améliorer WhatsApp.

Un géant de la communication instantanée

Pour rappel, il s’agit de l’une des applications les plus téléchargées au monde. Plus de 5 milliards de téléchargements depuis son lancement, pour plus de 2 milliards de comptes créés. Un mastodonte donc, qui a su s’imposer comme étant le leader incontournable de la discussion instantanée. Pour preuve, chaque mois, ce sont quasiment 17mn et 06 secondes que passent les utilisateurs, sur l’application, en moyenne.