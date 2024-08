Afrique : un géant asiatique lance une académie

Photo - Unsplash

Le géant japonais de l’imagerie, Canon, continue de renforcer sa présence en Afrique en lançant une académie de photographie au Sénégal. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de Canon, qui vise à former une nouvelle génération de professionnels de la photographie sur le continent africain et à promouvoir cet art de manière durable.

Canon Afrique du Nord et Centrale a annoncé l’ouverture officielle de cette académie, qui offre aux jeunes photographes et amateurs une formation complète alliant théorie et pratique. Les participants auront l’occasion d’approfondir leurs connaissances dans des domaines essentiels tels que l’exposition, la composition, l’éclairage, la mise au point, et bien d’autres aspects techniques de la photographie.

Publicité

L’académie de photographie au Sénégal repose sur un partenariat solide avec l’École de Cinéma Kourtrajmé Dakar et l’École Sup’Imax (Institut Supérieur des Arts et Métiers du Numérique) deux institutions reconnues pour leur expertise dans les arts visuels et numériques. Les premières sessions de formation, qui ont débuté ce mois-ci, ont déjà accueilli 85 étudiants.

Ces ateliers initiaux ont permis aux participants de se familiariser avec les bases de la photographie, en mettant l’accent sur une approche pratique et interactive. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec Canon pour autonomiser la prochaine génération de cinéastes et de photographes. Ensemble, nous allons créer un avenir plus brillant pour l’industrie créative du Sénégal » a livré monsieur Sangaré Toumani, le responsable de l’École de Cinéma Kourtrajmé Dakar.

Cette initiative témoigne de l’engagement de Canon à soutenir les talents émergents en Afrique et à favoriser l’émergence d’une communauté de photographes professionnels. En établissant cette académie au Sénégal, Canon espère non seulement développer les compétences techniques des étudiants, mais aussi inspirer une nouvelle génération d’artistes visuels prêts à repousser les limites de la créativité.

L’académie de Canon au Sénégal promet de devenir un centre de référence pour les passionnés de photographie, offrant un environnement d’apprentissage stimulant où les futurs photographes pourront affiner leurs compétences et contribuer à l’évolution de cet art en Afrique.