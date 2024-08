Agriculture au Maghreb : un nouveau record battu

Photo : unsplash

Le Maghreb, berceau d’une tradition agricole millénaire, continue de s’imposer comme un acteur majeur sur la scène agricole mondiale. Cette région, qui englobe principalement le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, bénéficie d’un climat méditerranéen propice à une agriculture diversifiée et productive. Depuis des siècles, ces pays ont su tirer parti de leurs terres fertiles et de leur savoir-faire ancestral pour cultiver une grande variété de produits, allant des céréales aux fruits et légumes, en passant par l’olivier, symbole de la région. Aujourd’hui, le secteur agricole demeure un pilier économique crucial pour ces nations, contribuant significativement à leur PIB et à leurs exportations. Les gouvernements maghrébins ont mis en place des politiques agricoles ambitieuses visant à moderniser le secteur, à améliorer les rendements et à promouvoir des pratiques durables. Ces efforts portent leurs fruits, comme en témoigne le récent exploit du Maroc dans le domaine de la production et de l’exportation de myrtilles.

Une ascension fulgurante sur le marché mondial

Le Royaume chérifien vient de franchir une étape décisive dans le domaine des exportations de myrtilles, en établissant un nouveau record pour la saison 2023-2024. Cette performance exceptionnelle illustre la capacité du pays à s’adapter aux demandes du marché international et à se positionner comme un fournisseur de premier plan pour ce fruit très prisé. Avec un volume d’exportation atteignant 67 300 tonnes de myrtilles fraîches, le Maroc a non seulement surpassé ses propres résultats antérieurs, mais a également marqué une progression spectaculaire de 25% par rapport à la saison précédente. Cette croissance impressionnante témoigne de l’efficacité des stratégies mises en place par les producteurs et les exportateurs marocains pour répondre à une demande mondiale en constante augmentation.

L’essor remarquable du secteur de la myrtille au Maroc ne date pas d’hier. En l’espace de six ans, le pays a réussi à quadrupler ses exportations, démontrant ainsi sa capacité à développer rapidement une filière d’excellence. Cette réussite s’explique par une combinaison de facteurs, notamment des investissements judicieux dans les techniques de culture, une amélioration de la logistique et une stratégie marketing ciblée. Le Maroc a su capitaliser sur ses atouts naturels, tels que son climat favorable et sa proximité géographique avec l’Europe, pour se tailler une place de choix sur ce marché compétitif.

Une diversification géographique réussie

Si l’Europe reste le principal débouché pour les myrtilles marocaines, on observe une évolution intéressante dans la répartition des exportations. L’Espagne, autrefois destinataire de 80% des exportations, ne représente plus que 30% du total, bien qu’elle demeure le premier marché avec 20 100 tonnes importées. Cette diversification géographique témoigne de la stratégie proactive adoptée par le Maroc pour réduire sa dépendance à un seul marché et explorer de nouvelles opportunités.

Les autres pays européens ont également augmenté leurs importations de myrtilles marocaines de manière significative. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France ont tous enregistré des hausses impressionnantes, allant de 19% à 42%. Cette croissance généralisée sur le marché européen souligne la qualité et la compétitivité des myrtilles marocaines, capables de satisfaire les exigences de consommateurs de plus en plus avertis.

Mais l’ambition marocaine ne s’arrête pas aux frontières de l’Europe. Le pays a su étendre son influence bien au-delà, en pénétrant des marchés aussi divers que le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est. Cette expansion géographique est le fruit d’efforts soutenus pour adapter l’offre aux spécificités de chaque marché et pour surmonter les défis logistiques liés à l’exportation d’un fruit aussi délicat que la myrtille sur de longues distances.

Le succès du Maroc dans le secteur de la myrtille illustre parfaitement le potentiel de l’agriculture maghrébine. Il démontre comment une approche innovante, combinée à des atouts naturels et à une vision stratégique, peut permettre à un pays de se hisser au rang de leader mondial dans un domaine spécifique. Cette réussite ouvre la voie à d’autres opportunités pour la région, tant dans le secteur des fruits et légumes que dans d’autres filières agricoles à forte valeur ajoutée. Le défi pour les pays du Maghreb sera maintenant de capitaliser sur ces succès pour continuer à moderniser leur agriculture, tout en préservant leurs ressources naturelles et en s’adaptant aux défis du changement climatique.