Armement: ce pays musulman veut copier Israël 

Le “Dôme de fer” israélien semble faire des émules. En effet, à l’heure où le monde traverse une période des plus complexes, marquées par de nombreuses tensions et conflits entre les peuples, certains pays ont décidé de créer leur propre système de défense en se basant sur ce que propose Israël.

C’est notamment le cas en Turquie. En effet, Ankara a confirmé être en train de travailler autour de son propre “parapluie de sécurité. Baptisé “Dôme d’acier”, ce dernier aura pour objectif de couvrir l’ensemble de l’espace aérien turc, afin de répondre aux menaces, qu’elles soient à de très basses ou à de plus hautes altitudes. Le fonctionnement de ce parapluie protecteur sera le même que celui de l’État hébreu.

Ankara annonce un « Dôme d’acier »

En effet, la Turquie compte relier l’ensemble de ses systèmes de défense aérienne, de ses capteurs et de ses armes dans un seul et unique réseau. Celui-ci sera ensuite renforcé par l’intelligence artificielle (on ne sait toutefois pas dans quelle mesure). Une information révélée par Haluk Görgün, président de l’Agence de l’industrie de la défense (SSB), organe qui dépend directement de la présidence turque.

Une manière pour le SSB de répondre aux exigences du président Erdogan qui, depuis quelques années, ne cesse de réclamer la mise en place d’un système qui permettrait de considérablement renforcer l’industrie turque de la défense. Un projet ambitieux, dont Ankara est coutumière du fait. Depuis plusieurs années, la Turquie surprend en effet grâce à sa volonté d’innover pour assurer son intégrité.

La Turquie innove grâce à son industrie locale

Avions, chars, mais aussi drones, navires et fusées, la Turquie a massivement investi et cela se ressent aujourd’hui dans ses capacités, largement multipliées depuis quelques années. Une vraie fierté pour le président, d’autant que ce dernier a fait le vœu d’intégrer des entreprises locales à ces vastes projets, permettant ainsi de faire tourner l’économie nationale, qui connait quelques difficultés.