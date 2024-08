Photo : DR

Ce dimanche 18 août au siège du parti Les Démocrates, les différentes formations d’opposition au Bénin ont fait une déclaration sur le dossier « Frère Hounvi ». En plus du parti de Thomas Boni Yayi, on peut noter à cette séance, la présence du Mouvement populaire de libération (Mpl), la Nouvelle force nationale (Nfn) et Daniel Edah du « Mouvement Nous le ferons ». De façon unanime, ces partis politiques ont accusé le pouvoir Patrice Talon. Après avoir apporté leur soutien à « Frère Hounvi », ces formations politiques ont invité le peuple à le soutenir.

Ils ont notamment condamné la façon dont le chroniqueur a été ramené au Bénin.« Que le peuple béninois comme un seul homme se mobilise pour condamner son kidnapping, exiger sa libération immédiate, sans condition et le respect de ses droits humains », a fait savoir l’opposition dans la déclaration lue par Guy Dossou Mitokpè. « La ligne éditoriale toujours bien documentée et sans concession du chroniqueur était devenue le pire cauchemar des autorités béninoises qui ont dû recourir à des méthodes dignes de la mafia pour en venir à bout », a poursuivi l’opposition dans sa déclaration.

Publicité

Rappelons que, cette sortie médiatique intervient à la veille de sa présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Comme charges qui pourraient être retenues contre lui, on peut citer entre autre : « outrage au chef de l’Etat », « diffamation », « dénonciation calomnieuse », « cybercriminalité ».