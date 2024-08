Bénin : Azannaï tacle Les Démocrates après leur présence au défilé  

Le président du parti Restaurer l’Espoir a profité d’un message qu’il a publié ce jeudi 1er août pour lancer quelques piques à l’endroit du parti Les Démocrates. Pour Candide Azannaï, cette présence de l’opposition au défilé était une erreur. Il estime que, la formation politique de Boni Yayi fait le choix de fêter aux côtés de ceux qui emprisonnent et sont responsables de l’exil de ses membres. Ce fut l’occasion pour lui de demander aux Béninois d’être vigilants face à cette formation politique de l’opposition.

« Il n’y a aucune différence politique de fond entre TALON et YAYI », a-t-il lancé. « Au Peuple résistant debout, nous réitérons nos recommandations de resserrement des rangs, de courage et de foi en l’inéluctable victoire de la cause nationale. Un autre Bénin est possible, prescrivons-le », a ajouté l’ancien ministre de Patrice Talon. Notons que ce jeudi 1er août, le parti Les Démocrates était effectivement présent au défilé militaire marquant le 64ème anniversaire de la fête nationale du Bénin.

Les honorables Éric Houndété et Nourénou Atchadé ont été présents aux côtés des députés de la mouvance et assis dans la tribune officielle. Quelques heures plus tôt, le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates, Guy Mitokpè était monté au créneau pour justifier la présence de la formation politique à cette célébration. « Le Parti Les Démocrates, convaincu de l’utilité de ce dialogue national, a décidé en toute responsabilité et dans un esprit républicain de répondre favorablement à l’invitation du Président Patrice Talon au défilé du 1er Août marquant les festivités de notre 64ème année d’indépendance» peut-on lire dans la longue déclaration faite à cet effet.