Bénin : Des mesures financières pour la gestion des communes exercice 2025-2027

Le ministre de la Décentralisation Raphaël Akotegnon _ Photo : Présidence du Bénin

Le gouvernement béninois a rendu public la politique nationale de décentralisation (Ponadec), exercice 2025-2027. Ce document qui vise à mettre en œuvre les conditions financières au profit des institutions et organismes de développement territorial durable et équilibré, comporte des mesures devant booster la politique financière des communes. Ces mesures s’articulent autour d’une gouvernance locale concertée et la valorisation des potentialités des collectivités territoriales afin de dynamiser le développement à la base.

Elles concernent principalement le renforcement de la séparation des fonctions politiques et techniques au niveau communal, l’amélioration de la redevabilité et une lutte plus efficace contre l’impunité, le renforcement des audits et contrôles de la gestion des ressources propres des communes.

Publicité

Pour la gestion budgétaire 2025-2027, le document prévoit la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire harmonieuse et équilibrée, intégrant l’ensemble du territoire national pour atteindre un développement durable et équitable. Il met également l’accent sur la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance territoriale par une administration modernisée et efficace et la réduction du niveau de pauvreté par l’amélioration de l’accès aux services de base et la valorisation des potentialités économiques des communes.

Au regard de ces mesures, on pourrait espérer que les perspectives financières des collectivités locales connaissent une hausse des recettes et des dépenses.