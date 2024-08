Photo : DR

Steeve Amoussou alias « Frère Hounvi » pourrait être présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le lundi 19 août prochain. Selon le quotidien béninois « Le Matinal », l’homme dont l’arrestation suscite un vague de réactions au sein de l’opinion publique pourrait être poursuivi pour diverses chefs d’accusations. Comme charges qui pourraient être retenues contre lui, le média cite : « outrage au chef de l’Etat », « diffamation », « dénonciation calomnieuse », « cybercriminalité » et bien d’autres.

L’homme d’abord connu sur la toile comme « Frère Hounvi » et par la suite par « Steeve Amoussou », a été pris en début de semaine. Selon l’opposant béninois Martin Rodriguez qui a lancé l’alerte, des personnes non identifiées auraient réussi à mettre la main sur lui alors qu’il était dans les rues de Lomé. Peu après, Me Aboubakar Baparapé a confirmé sa présence à Cotonou et a rapporté à la presse les circonstances dans lesquelles son interpellation a eu lieu.

Sa rencontre avec la presse a été beaucoup plus pour revenir sur les conditions dans lesquelles « Steeve Amoussou » a été interpellé. Selon les propos de ce dernier rapporté par Me Aboubakar Baparapé, quatre hommes auraient procédé à son arrestation à Lomé. « Le nommé Steeve Amousssou sortit acheter un article auprès d’une dame en face de son domicile sera interpellé par quatre individus » , a déclaré l’avocat.