Bénin : Le Pnud appuie l’Assemblée Nationale via le projet « Parcpoge »

Ce mercredi 21 août au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo, le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou et le Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud), Titus Osundina ont procédé à la signature d’un document lançant la phase2 du Projet d’appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections ( Parcpoge). La deuxième phase de ce projet couvre en effet la période allant de 2024 à 2026.

On retient que cette initiative d’un coût global d’un million cinq cent mille (1 500 000) dollars US a pour objectif d’opérationnaliser les plans stratégiques de l’Assemblée Nationale et de la Céna. Il s’agit d’un moyen de consolider les acquis de la première phase exécutée entre 2019 et 2023, ainsi que des anciens projets PARMAN I et II, intervenus entre 2004 et 2013. Au lancement de cette cérémonie, le président de l’Assemblée Nationale n’a pas manqué de reconnaitre l’importance de l’accompagnement du Pnud dans ces différents projets. Il fait remarquer que, grâce à ces projets, d’importants défis ont été relevés.

Il a cité notamment les initiatives de renforcement des capacités des parlementaires en matière de législation, de reddition de compte et de représentation, ainsi que la mise en place de la radio hémicycle et la réalisation de l’étude de faisabilité de la télévision hémicycle. « Ce faisant, le PNUD s’est positionné comme un partenaire stratégique de notre Institution, étant entendu que la première mission de tout parlement est bien évidemment de légiférer », a déclaré le président Louis Gbèhounou Vlavonou.

Toujours selon le président de l’Assemblée Nationale, le projet appuiera spécifiquement « la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour une participation massive, inclusive, transparente, crédible et pacifique des populations aux élections couplées de 2026 ». On retiendra qu’il permettra également de renforcer davantage les capacités des députés sur les stratégies de contrôle de l’action gouvernementale et les encourager à voter des lois qui répondent aux besoins des populations et des agents économiques. L’autre pan de cet objectif est que le projet permettra « d’œuvrer à l’augmentation des femmes aux postes de responsabilité politique ; ainsi que bien d’autres actions pouvant contribuer à l’atteinte de l’objectif principal fixé par le document-cadre signé entre le Bénin et le PNUD, pour la période 2024-2026 ».