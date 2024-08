Bénin : pourquoi une vingtaine de prisonniers politiques sont encore détenus ?

Les prisonniers politiques graciés dans le cadre de la célébration au 1er août ne sont pas les seuls au Bénin. Il en existe encore d’autres qui croupissent derrière les barreaux selon Advocacy Foundation for Human Rights (Afhr). Cette organisation de défense des Droits de l’homme a en effet actualisé la liste des prisonniers politiques au Bénin et rendu public le lundi 12 août 2024, un rapport selon lequel, le Bénin compte encore 20 prisonniers politiques.

Il reste encore 20 prisonniers politiques dans les maisons d’arrêt au Bénin. C’est du moins ce que révèle la liste actualisée des prisonniers politiques rendue publique par Advocacy Foundation for Human Rights le lundi 12 août dernier. 75% de ces prisonniers politiques sont détenus dans la prison civile d’Akpro-Missérété et 10% à la prison de Cotonou. Les prisons de Lokossa, Ouidah et Porto-Novo détiennent chacune 5% de ces 20 prisonniers selon le rapport.

