Bénin : un couple écrasé par un camion à Pahou

Un couple à moto a perdu la vie dans un accident de circulation, jeudi 8 août 2024, au carrefour du CEG Pahou, dans la commune de Ouidah. En effet, le couple en question est mort écrasé par un camion. D’après les informations rapportées par Le Potentiel, le couple quittait Ouidah pour Cotonou quand le drame est survenu.

Cependant, la moto du couple a été percutée par celle des agents d’un réseau de téléphonie mobile au carrefour du CEG Pahou. Le couple est ainsi tombé. Avant que l’homme et la femme ne puissent se lever, un camion poids lourd les a écrasés. Les agents de la police républicaine sont descendus sur les lieux du drame pour effectuer le constat d’usage.

Le samedi 8 juin 2024, à Vêdoko non loin du carrefour « La vie« , une jeune dame à moto a été percutée par un camion qui roulait dans le même sens qu’elle. La victime qui serait une enseignante en service dans une école primaire publique située à Cotonou au quartier Agla a été écrasée par le camion. Il importe de veiller strictement à la séparation et au respect des couloirs de circulation dans toutes les localités du pays pour réduire les accidents entre moto et camion qui sont souvent mortels.