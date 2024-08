Catch: décès de la légende de WWE Kevin Sullivan alias « Taskmaster »

Photo: Getty Images

Kevin Sullivan, figure emblématique du catch professionnel, s’est éteint vendredi à l’âge de 74 ans. Connu sous les surnoms de « Taskmaster » et « Prince des Ténèbres », Kevin Sullivan a marqué l’histoire de la lutte, tant sur le ring qu’en coulisses.

La nouvelle de son décès survient quelques mois après un « accident dévastateur » en Floride. Le 12 mai dernier, Sullivan avait été hospitalisé d’urgence suite à cet incident, dont les détails restent flous. Son état de santé s’était rapidement détérioré, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Des complications graves, notamment une septicémie et une encéphalite, avaient alors suscité de vives inquiétudes.

Publicité

Au cours de sa carrière, Sullivan s’est illustré par son talent à incarner des personnages mémorables et à diriger des factions redoutables. Parmi ses créations les plus notables figurent l’Army of Darkness, The Varsity Club et le Dungeon of Doom. Ce dernier groupe a notamment permis de lancer la carrière de Big Show, devenu depuis une légende du catch.

La World Wrestling Entertainment (WWE) a rendu hommage à Sullivan, soulignant son impact considérable sur l’industrie. Le communiqué de l’organisation met en avant sa créativité débordante et sa capacité à repousser les limites de l’imagination dans le monde du divertissement sportif.

En tant que « heel » (personnage antagoniste), Sullivan s’est forgé une réputation en affrontant les plus grands noms du catch. Ses rivalités avec Dusty Rhodes, Hulk Hogan et The Road Warriors ont particulièrement marqué les esprits des fans durant les années 90.

Au-delà de ses performances sur le ring, Sullivan a également brillé dans les coulisses de la World Championship Wrestling (WCW). Son rôle de créatif a contribué à façonner de nombreux scénarios et personnages qui ont captivé le public.