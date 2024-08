Ce milliardaire maghrébin investit 51 millions € dans un pays de l’AES

Le groupe cimentier marocain CIMAF, dirigé par le milliardaire Anas Sefrioui, fait une percée majeure au Burkina Faso avec des investissements d’envergure qui visent à transformer le secteur du ciment et l’approvisionnement énergétique du pays. Ce projet ambitieux, évalué à 34 milliards de francs CFA soit 51,832 millions d’euros, se compose de deux initiatives novatrices que sont : la construction d’une usine de production de ciment à base d’argile calcinée et le développement d’une centrale solaire.

Le projet phare consiste en la mise en place d’une unité de production de ciment utilisant l’argile calcinée, une alternative au clinker traditionnel. Avec un coût de 30 milliards de francs CFA (45,734 millions d’euros), l’infrastructure représente une avancée significative dans le secteur du ciment burkinabè. L’argile calcinée offre un avantage environnemental considérable en réduisant les émissions de CO2 de 30% par rapport au ciment Portland à base de clinker. En effet, cette approche plus écologique marque un tournant dans les pratiques industrielles locales.

Présent au Burkina Faso depuis 2014 avec des installations dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, CIMAF continuera à promouvoir des produits locaux. La cérémonie de pose de la première pierre de cette nouvelle unité a eu lieu Ce 8 août 2024, en présence du Président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et d’Anas Sefrioui. La nouvelle usine, qui sera édifiée sur un terrain de 5 hectares, aura une capacité de production quotidienne de 900 tonnes. Ce projet promet de générer 500 emplois durant la phase de construction et de créer 300 emplois directs et indirects lors de l’exploitation.

Parallèlement, CIMAF investit également 4 milliards de francs CFA (6 millions d’euros) dans la mise en place d’une centrale solaire de 5 mégawatts. Prévue pour entrer en fonction dans les 12 à 15 mois, cette centrale visera à diversifier les sources d’énergie et à diminuer la dépendance aux combustibles fossiles. Le surplus d’électricité généré sera intégré au réseau électrique national, soutenant ainsi la transition énergétique du Burkina Faso.

Ces initiatives reflètent non seulement l’engagement de CIMAF envers le développement durable, mais aussi sa volonté de renforcer les liens économiques entre le Maroc et le Burkina Faso. Les investissements dans ces projets innovants démontrent la détermination du groupe dirigé par Anas Sefrioui à contribuer au progrès économique et écologique en Afrique de l’Ouest.