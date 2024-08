Crash d’avion : il échappe à la mort au dernier moment

Adriano Assis (globo)

Parfois, la vie ne tient qu’à un fil. Où à une petite erreur. C’est notamment le cas au Brésil ou, vendredi dernier, un avion s’est écrasé, entraînant la mort des 61 personnes présentes à bord. Et le bilan aurait pu être encore plus dramatique, mais pour cet homme, le fait de s’être trompé de porte s’est avéré être la meilleure erreur de sa vie.

Selon la compagnie aérienne VoePass, qui opérait le vol entre Cascavel et Sao Paulo, 57 passagers sont montés à bord de l’appareil, plus 4 membres du personnel de bord. Malheureusement, l’avion s’est écrasé au sol, entraînant la mort de tous celles et ceux qui se trouvaient à son bord. Et comme expliqué, le bilan aurait pu être plus lourd encore, sans une petite incompréhension.

61 personnes perdent la vie dans un accident d’avion

En effet, un avion de la compagnie LATAM-Airlines effectuait exactement le même trajet, quelques minutes plus tard. C’est en raison de cette confusion que certains, comme Adriano Assis, ont manqué le départ de leur vol initial, celui qui s’est finalement écrasé quelques heures plus tard. En effet, celui-ci s’est rendu à 9h40 à la porte de LATAM avant de prendre un café et d’attendre une bonne heure.

Ce n’est que vers 11h qu’il comprendra son erreur. Il était déjà trop tard. En effet, l’embarquement était déjà terminé et s’il a tenté de monter à bord en haussant le ton, celui-ci s’est vu refuser l’accès. En apprenant que l’avion s’est écrasé, celui qui était toujours à l’aéroport a pu retrouver le personnel qui lui a refusé le passage, pour ensuite les remercier d’avoir fait leur travail.

Le président Lula annonce une minute de recueillement

Selon certaines sources, un peu moins d’une dizaine de personnes s’est retrouvée dans la même situation, à cause de cette confusion de calendrier. Un drame qui hantera les familles de victimes et les Brésiliens pendant très longtemps encore, au point même que le président Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, ait demandé à ce qu’une minute de silence soit respectée lorsqu’il a appris le triste événement.