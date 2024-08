Énergie en Afrique : un complexe solaire de 251 hectares bientôt livré

(Photo DR)

Le Gabon s’apprête à faire un grand pas vers la modernisation de son secteur énergétique avec l’arrivée imminente de la centrale solaire photovoltaïque d’Ayémé Plaine. Ce projet ambitieux, dont l’achèvement est prévu pour octobre prochain, est sur le point de marquer un tournant décisif dans l’histoire énergétique du pays.

La centrale solaire d’Ayémé Plaine se distingue par sa capacité de production impressionnante de 120 MW, faisant d’elle la plus grande unité de production d’énergie solaire dans toute l’Afrique centrale. Située à environ 30 kilomètres de Libreville, la capitale gabonaise, cette infrastructure est conçue pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays tout en soutenant son engagement en faveur de la transition énergétique durable.

Publicité

Le projet est porté par Solen, une filiale du groupe Solen Renewables basé à Dubaï. Avec un investissement colossal de 150 millions d’euros, soit environ 98,7 milliards de FCFA, la société Solen financera entièrement la construction de la centrale. Ce montant conséquent souligne l’importance stratégique de ce projet pour le Gabon et l’engagement de Solen à fournir une infrastructure énergétique de haute qualité. De plus, Solen s’engage à exploiter et entretenir la centrale pendant une période de 25 ans, garantissant ainsi la pérennité et la performance de cette installation essentielle.

S’étendant sur une superficie de 251 hectares, la centrale solaire d’Ayémé Plaine sera équipée de la technologie photovoltaïque la plus avancée, permettant ainsi de capter et de convertir l’énergie solaire en électricité de manière efficace. Cette nouvelle infrastructure ne se contente pas de renforcer l’offre énergétique pour Libreville et ses environs. Elle représente également un élément clé de la stratégie nationale du Gabon visant à diversifier ses sources d’énergie et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

Le Gabon a fait de la transition énergétique une priorité nationale. Le pays cherche à accroître l’utilisation des énergies renouvelables pour répondre à ses besoins énergétiques croissants tout en minimisant son impact environnemental. L’intégration de la centrale d’Ayémé Plaine dans le réseau électrique national s’inscrit parfaitement dans cette vision. En améliorant l’accès à l’énergie propre et durable, le Gabon espère non seulement renforcer son infrastructure énergétique, mais aussi stimuler le développement économique local et offrir de nouvelles opportunités aux entreprises et aux citoyens.

L’achèvement de ce projet constitue un modèle potentiel pour d’autres nations de la région qui cherchent à exploiter leurs ressources naturelles pour produire de l’énergie renouvelable. En démontrant les avantages de l’énergie solaire à grande échelle, le Gabon montre la voie à suivre.

Publicité

De plus, la centrale d’Ayémé Plaine représente une opportunité précieuse pour le Gabon de renforcer ses relations avec les investisseurs internationaux et les partenaires du secteur énergétique. En s’engageant dans des projets ambitieux comme celui-ci, le pays démontre son ouverture à l’innovation et son désir de jouer un rôle de leader dans la promotion des énergies renouvelables sur le continent africain.