Gaz au Maghreb: ce pays table sur une augmentation notable de sa production

La crise énergétique mondiale, exacerbée par les tensions géopolitiques et la transition vers des sources d’énergie plus propres, a propulsé le gaz naturel au premier plan des préoccupations occidentales. L’Europe, en particulier, se trouve dans une situation délicate, cherchant à réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe tout en satisfaisant une demande croissante. Cette quête frénétique de nouvelles sources d’approvisionnement a engendré une véritable ruée vers l’or gazier, poussant les prix à des niveaux records et incitant les producteurs traditionnels à revoir leurs stratégies. Dans ce contexte tumultueux, l’Algérie, pilier historique de l’industrie gazière en Afrique du Nord, se positionne pour capitaliser sur cette opportunité sans précédent.

L’ambition algérienne : un bond quantique dans la production gazière

Sonatrach, le géant national des hydrocarbures algérien, dévoile un plan audacieux visant à métamorphoser le paysage gazier du pays. L’objectif ? Une augmentation spectaculaire de 60% de sa production à long terme, pour atteindre l’impressionnant chiffre de 160 milliards de mètres cubes annuels. Cette vision, portée par Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, s’apparente à un véritable marathon énergétique, où chaque étape est minutieusement planifiée pour consolider la position de l’Algérie sur l’échiquier gazier mondial.

Pour concrétiser cette ambition titanesque, Sonatrach déploie une stratégie multidimensionnelle. L’exploration intensive du sous-sol algérien a déjà porté ses fruits, avec pas moins de 14 nouvelles découvertes d’hydrocarbures enregistrées au premier semestre 2024. Ces trouvailles prometteuses ne sont que la partie émergée de l’iceberg, alors que la compagnie s’attelle à nouer des partenariats internationaux stratégiques. Ces alliances, qui devraient se matérialiser par des investissements colossaux dans les mois à venir, témoignent de l’attrait renouvelé pour le potentiel gazier algérien.

Au cœur de cette révolution gazière, le gisement mythique de Hassi R’Mel joue un rôle central. Véritable poumon de l’industrie gazière algérienne, ce champ fournit actuellement plus de la moitié de la production nationale. Le projet de « boosting » confié à Baker Hughes vise à maintenir sa capacité de production à un niveau stratosphérique de 188 millions de m3 quotidiens à l’horizon 2026, un défi technique et logistique de taille.

Entre ambitions économiques et défis écologiques

La stratégie de Sonatrach ne se limite pas à une simple course aux volumes. Elle intègre une dimension environnementale cruciale, reflétant les préoccupations croissantes liées au changement climatique. La réduction du torchage des gaz associés et la lutte contre les émissions de méthane figurent en bonne place dans l’agenda de la compagnie. Un ambitieux programme de reboisement vient compléter ces efforts, esquissant les contours d’une industrie gazière plus respectueuse de son environnement.

Cette quête d’un équilibre entre croissance économique et responsabilité écologique s’étend au-delà des frontières algériennes. La reprise des activités de Sonatrach au Niger et les perspectives du gazoduc transsaharien ouvrent de nouveaux horizons. Ce projet pharaonique, reliant le Nigeria à l’Algérie en traversant le Sahel, pourrait redessiner la carte des flux gaziers vers l’Europe, offrant une alternative aux approvisionnements russes contestés.

Parallèlement, Sonatrach s’attaque à un défi de taille : l’optimisation de la consommation domestique de gaz. Avec 50% de la production actuelle absorbée par le marché intérieur, l’enjeu est de taille. L’objectif ambitieux d’économiser 15% de cette consommation libérerait des volumes considérables pour l’exportation, tout en encourageant une utilisation plus rationnelle des ressources. Cette démarche s’inscrit dans une vision plus large de diversification énergétique, incluant des incursions dans le domaine des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.

Les défis sociaux d’une transition énergétique ambitieuse

La métamorphose du secteur gazier algérien, si elle promet des retombées économiques significatives, soulève également des questions quant à son impact social. La perspective d’une hausse des prix internes du gaz, nécessaire pour encourager une consommation plus modérée, pourrait peser sur le pouvoir d’achat des ménages algériens. Cette transition énergétique implique des changements profonds dans les habitudes de consommation, nécessitant potentiellement des investissements dans des équipements plus efficients et une adaptation des modes de vie.

L’équation que doit résoudre l’Algérie est complexe : comment concilier ses ambitions exportatrices avec les besoins de sa population ? La réponse à cette question déterminera non seulement le succès de la stratégie de Sonatrach, mais aussi l’adhésion de la société algérienne à cette vision d’avenir. Le défi est de taille, mais les enjeux sont à la hauteur des ambitions affichées : positionner l’Algérie comme un acteur incontournable du paysage énergétique mondial, tout en assurant un développement équilibré et durable pour sa population.