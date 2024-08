Gdiz au Bénin : La marque française Kiabi pourrait augmenter ses commandes à 30 millions

Le ministre d’Etat en charge de l’Économie et des Finances du Bénin, Romuald Wadagni a reçu récemment une délégation de la marque française Kiabi. Selon les informations issues de cette rencontre, des discussions ont été menées avec l’autorité ministérielle autour de plusieurs sujets. On retient que, dans les prochaines semaines, il serait possible pour cette marque d’augmenter sa commande de vêtements à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz). Avec le ministre d’Etat, la délégation de la marque française a également évoqué le développement du coton organique.

L’objectif est de positionner le Bénin comme un fournisseur de premier plan dans le secteur du coton organique. « Nous avons discuté de la création d’un secteur dédié à la production de vêtements durables, ainsi que du renforcement des actions sociales de Kiabi au Bénin », a fait savoir le ministre d’Etat en charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. A en croire les prévisions qui ont été faites, les commandes de Kiabi à la Gdiz pourraient passer de 2 à 30 millions.

Rappelons qu’il y a quelques mois, la marque française Kiabi a reçu 80 000 de pièces de vêtements ‘’Made in Benin’’ produites au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Cette marque européenne est propriétaire d’une chaîne de magasins spécialisée dans les vêtements et accessoires pour femmes, hommes, enfants et bébé, avec près de 563 points de vente, une forte présence en France et une implantation en Espagne, Italie, Afrique, Moyen-Orient et dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (Drom). Il s’agissait de la toute première exportation de pièces de vêtements du Bénin vers l’Europe. Cette opération est devenue une réalité aujourd’hui grâce à la création de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.