Google: le géant de la tech, lourdement condamné par la justice

Google, condamné. Ce n’est pas la première fois que le géant du net est effectivement condamné par la justice, mais cette fois-ci, l’annonce a de quoi faire date. En effet, la justice américaine a estimé que le moteur de recherche d’Alphabet (maison mère de Google) était anticoncurrentiel.

Selon une décision rendue par un juge de Washington, ce lundi 5 août, le géant américain Google a été reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles. Comment, pourquoi ? En imposant, dans ses contrats, l’utilisation de son moteur de recherche comme logiciel par défaut, pour les nouveaux smartphones lancés sur le marché. Des pratiques qui visent à garantir à Google, le maintien de son monopole.

Google, reconnu coupable de pratiques douteuses

La justice a toutefois reconnu que le moteur de recherche Google était le plus pertinent. Pour autant, bien qu’il soit efficace, il ne devrait pas être rendu aussi accessible, aussi facilement. En outre, Google a été reconnu coupable d’avoir reversé jusqu’à 26 milliards de dollars, sur la seule année 2024, pour s’assurer de son monopole auprès de ses partenaires. Une énorme partie de cette somme a été envoyée à Apple.

Cette victoire est à souligner, car, depuis quelque temps, le gouvernement américain a pris la décision de s’en prendre aux GAFAM (les géants de la tech américaine) pour contrecarrer certaines de leurs pratiques. L’objectif est d’assainir le marché, en assurant l’égalité des chances. Que signifie donc cette décision ? Les autres moteurs de recherche pourraient tenter de se faire une place de choix en étant présent sur de nouveaux smartphones.

Le gouvernement américain s’attaque aux GAFAM

Pour autant, Google est tentaculaire et les usages des consommateurs sont bien ancrés. En effet, Google représente plus de 90% des recherches internet mondiales et plus de 95% si on se concentre uniquement sur les smartphones (pour un chiffre d’affaires total de 307 milliards de dollars). Il apparaît ainsi difficile d’imaginer voir de nouvelles plateformes apparaître aussi rapidement sur nos téléphones.