Hydrogène au Maghreb: des dizaines de demandes de projets dans ce pays

Au Maghreb, les ressources naturelles sont légion. C’est notamment vrai pour l’hydrogène vert. D’ailleurs, le Maroc vient de lancer un grand projet en la matière et quasiment 40 entreprises se sont positionnées dessus. Un vrai succès dont peut se féliciter l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN).

Ces entreprises, marocaines et internationales (notamment des États-Unis, d’Europe, d’Asie, mais aussi du Moyen-Orient et de l’Australie) visent à demander les autorisations nécessaires pour la production, mais aussi le traitement de cette ressource abondante sur le territoire marocain. L’ensemble du pays est d’ailleurs concerné, avec des demandes de lancement de projets allant du Nord, au Sud.

L’hydrogène vert attire de plus en plus

Dans les semaines à venir, chacun de ces projets sera passé au crible afin de déterminer si les demandes sont viables ou non. Une décision sera alors prise parle comité de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), en lien avec le gouvernement marocain, pour déterminer si des autorisations pourront être délivrées, ou non. Baptisé “Offre Maroc”, ce projet est une vraie réussie.

Filière prometteuse, que ce soit en matière de création d’emplois, mais aussi de rayonnement économique et enfin, d’écologie, l’hydrogène vert est une ressource de plus en plus prisée. C’est donc tout naturellement que le roi Mohammed VI et le chef de son gouvernement, Aziz Akhannouch, ont annoncé vouloir entreprendre dans ce secteur hautement important.

L’Offre Maroc, un projet d’envergure

Pour l’heure, on ne sait pas quelles sont les entreprises qui ont déposé leurs demandes, ni même quand exactement le processus de sélection pour “l’Offre Maroc” prendra fin. Mais il y a fort à parier que face à la hausse de la demande et des besoins, le gouvernement et le comité de pilotage du projet prendront toutes les mesures nécessaires pour que les délais soient les plus courts possibles.