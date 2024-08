Il meurt la veille de son mariage

Photo d'illustration de Shardayyy Photography (unsplash)

La joie des préparatifs nuptiaux s’est brutalement transformée en deuil pour Shauntea Weaver, 40 ans, dont le fiancé Kirk Walker, 38 ans, a trouvé la mort dans un tragique accident de la route. Ce qui devait être une journée de célébration est devenu un cauchemar pour cette femme et les proches du couple.

L’incident s’est produit aux premières heures du samedi, alors que Kirk Walker fêtait son enterrement de vie de garçon. Un pick-up roulant à contresens sur une autoroute de Harlem, dans l’État de New York, a percuté de plein fouet le véhicule de Walker vers 2h20 du matin. L’impact a été si violent que l’avant de la Challenger orange et noir du futur marié a explosé.

Kirk Walker et son cousin Rob McLaurin, 40 ans, qui l’accompagnait, ont tous deux perdu la vie dans cette collision. Le conducteur du pick-up aurait pris la fuite, abandonnant sur place un passager grièvement blessé aux jambes. « Notre cérémonie devait avoir lieu à 17h aujourd’hui, dans quelques heures. C’est dévastateur, et pas seulement pour moi. Il a trois enfants qui l’aimaient énormément« , a confié Shauntea Weaver au New York Post, le cœur brisé.

Les autorités ont assuré à la fiancée éplorée qu’elles mettraient tout en œuvre pour que justice soit rendue. Des éléments probants, tels que l’ADN du conducteur en fuite sur les coussins gonflables et le témoignage potentiel du passager hospitalisé, pourraient contribuer à l’enquête.

Face à cette tragédie, la famille et les amis du couple se sont mobilisés. Bien que la cérémonie prévue au Royal Manor dans le New Jersey ait été annulée, ils se sont rassemblés dimanche pour une veillée en l’honneur du défunt. Des ballons blancs ont été lâchés dans le ciel, symbolisant l’amour et le chagrin partagés.

Sur les réseaux sociaux, les proches ont exprimé leur désarroi. Akilañ Ke-Ki Woods, cousine des deux victimes, a partagé son incompréhension : « Comment notre famille passe-t-elle de la préparation d’une célébration à la planification de deux funérailles?«