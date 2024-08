Maghreb: atterrissage d’urgence d’un avion à cause d’une fissure

Photo unsplash

Plus de peur que de mal pour les passagers du vol orchestré par une compagnie aérienne maghrébine, qui devaient rejoindre la ville de New York. En effet, malgré une fissure qui est apparue sur le cockpit, l’ensemble du personnel de bord a su faire preuve de calme et de réactivité pour assurer la sécurité de tous.

Après l’épisode des cafards, voilà qu’une compagnie aérienne doit désormais faire face à un souci de plus grande ampleur. En effet, la Royal Air Maroc (RAM) a été forcée de procéder à un atterrissage d’urgence de l’un de ses appareils, quasiment trente minutes après son décollage, à cause d’une fissure qui est apparue sur la vitre du cockpit. Face aux risques, l’avion a rapidement fait demi-tour.

Une fissure apparaît en plein vol

Les passagers du vol reliant l’aéroport international Mohamed V de Casablanca à l’aéroport JF Kennedy de New York ne s’attendaient probablement pas à une telle annonce. Mais pour le bien de tous, l’appareil, un Boeing 787 Dreamliner, a été invité à venir se poser à l’endroit même d’où il a décollé. Plus de peur que de mal donc, même si cette information ne manquera pas, d’abîmer encore un peu plus l’image de l’avionneur américain.

En effet, le cockpit des 787 Dreamliner est la cible de la FAA (agence fédérale américaine de l’aviation civile), qui a récemment ordonné que soient inspectés tous les sièges des cockpits de ces appareils. Si les calendriers de vols s’en sont retrouvés perturbés, on comprend un peu mieux les raisons qui ont poussé les autorités à réclamer ces mesures d’urgence.

Plus de peur que de mal pour les passagers

Une fissure qui devient importante peut entraîner la dépressurisation de la cabine. Or, la pressurisation du cockpit et de l’appareil plus globalement permet de maintenir l’appareil à hauteur de vol. Si l’incident s’était produit au-dessus de l’océan Atlantique, il est tout à fait possible d’imaginer une chute et un crash de l’appareil en pleine mer, ce qui aurait alors entraîné la mort éventuelle de toutes les personnes présentes à bord.