JO Paris 2024 : La France salue l’expertise de ce pays du Maghreb

Jeux olympiques de Paris (AFP)

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 battent leur plein, l’expertise du Maroc en matière de sécurité est largement saluée par les autorités françaises. En particulier, la participation d’une équipe de démineurs de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) marocaine a été hautement appréciée.

Dans un message publié sur son compte LinkedIn, Sophie Hatt, directrice de la coopération internationale de sécurité (DCIS) au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer en France, a exprimé ses remerciements et son admiration pour le travail des démineurs marocains. Accompagnée de photos montrant quatre démineurs marocains aux côtés de leurs homologues français du groupement d’intervention du déminage à Bordeaux, Mme Hatt a souligné l’importance de cette collaboration internationale.

« Référence en matière de déminage, le Maroc a été sollicité par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer au titre des renforts internationaux venus en appui des forces de sécurité françaises pendant les JO2024. Un grand merci à notre partenaire marocain pour sa participation! » a livré la responsable sur le réseau social.

La mobilisation des équipes marocaines fait partie d’un accord de coopération entre les services de sécurité français et marocains, visant à assurer la sécurité des différents sites olympiques, stades et salles de sport. La délégation sécuritaire marocaine est constituée de divers spécialistes. On note la présence d’experts en explosifs, des officiers de liaison et de communication, des spécialistes de la sécurité des sites sportifs, ainsi que des experts en analyse et traitement de l’information et en organisation des manifestations sportives.

Cette contribution du Maroc est perçue comme un atout majeur dans la sécurisation des Jeux Olympiques, renforçant les mesures de sécurité mises en place pour protéger les athlètes, les spectateurs et les sites d’événements. Le soutien marocain, combiné aux efforts des équipes françaises, illustre l’importance de la coopération internationale dans la gestion de grands événements mondiaux.

La reconnaissance par les autorités françaises met en lumière la qualité et le professionnalisme des équipes de sécurité marocaines, qui jouent un rôle crucial dans le succès et la sécurité du plus grand évènement sportif de la planète.