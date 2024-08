Le département du Plateau au Bénin bouclé pour les festivités 2024 du culte Oro

Photo : DR

Le culte Oro est en pleine célébration dans les communes du département du plateau depuis hier dimanche 18 août. Selon les informations recueillies auprès des dignitaires de la région, cette cérémonie concerne plusieurs localités du Plateau, avec des rituels spécifiques qui se dérouleront durant plusieurs jours. Il s’agit d’un moment de communion entre les initiés et les forces invisibles.

Cette fête, est aussi une occasion pour chasser les mauvais esprits pendant le mois d’Août. Ce mois est préféré parce que c’est le mois au cours duquel selon les anciens, plusieurs personnes tombent malades. C’est donc une occasion de purifier la population et l’environnement.

Publicité

Compte tenu de la nature sacrée du culte Oro, des mesures particulières sont prises pour assurer le bon déroulement des cérémonies. Des restrictions de circulation et des interdictions de sortie pour certaines catégories de personnes pourraient être mises en place, comme c’est souvent le cas lors de tels événements. Les populations sont invitées à respecter les consignes dictées par les gardiens de la tradition mais aussi les autorités locales afin de préserver l’harmonie et la quiétude dans les localités concernées.

Dans les localités concernées, les dispositions sont prises pour préserver les hôpitaux afin de pas perturber les patients‚ a fait savoir un élu local. Aussi a-t-il ajouté, les journées de vendredi et de dimanche ont été également dispensées des jours de fermeture pour permettre aux fidèles musulmans et chrétiens de se rendre dans la paix et dans la quiétude à leurs lieux de culte. Toutefois, aucun tam-tam en dehors du tambour « Agbaro » ne devrait résonner dans les localités concernées pendant les 17 jours que dureront les manifestations.

Le Oro est l’une des manifestations culturelles et cultuelle les plus respectées dans les départements du Plateau. Il crée une connexion profonde avec les traditions ancestrales etpermet d’établir un lien avec ces énergies, d’assurer la protection de la société contre les pouvoirs de la sorcellerie, de lutter contre plusieurs maladies spirituelles et différents fléaux relativement néfastes.