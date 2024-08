Loterie: millionnaire avant son anniversaire, sa femme sera choyée

Photo d'illustration

Aux États-Unis, un homme est devenu millionnaire, quelques jours seulement avant son anniversaire. Une magnifique surprise pour lui et son épouse, qui ne s’y attendaient vraiment pas. À l’aube de ses 36 ans, il ne manquera pas, pour sûr, d’oublier ce jour exceptionnel.

5-6-7-9-23. Cette suite de chiffres, Terrell Bethea n’est pas près de l’oublier. Résident en Caroline du Nord, celui qui s’apprêtait à célébrer ses 36 ans, a décidé de jouer à la loterie. Il ne se doutait alors pas qu’il allait remporter le jackpot de 1.5 million de dollars. Un gain qui va forcément lui changer la vie. D’ailleurs, ce dernier sait d’ores et déjà ce qu’il compte faire de cet argent.

Publicité

Un gain pour changer de vie

Il l’avait promis à son épouse : ils vont s’offrir la maison de leur rêve. Lorsqu’il lui a annoncé la nouvelle, sa femme est tombée à genoux, en pleure. Une annonce à laquelle elle ne s’attendait forcément pas. D’ailleurs, Terrell n’a pas manqué de le souligner, ce gain représente beaucoup plus pour lui que la fin d’éventuels soucis financiers. C’est aussi la possibilité de se faire plaisir.

Un gain de 1.5 million de dollars, qui reste toutefois minime comparé à ce que le vainqueur du plus gros jackpot aux États-Unis a eu la chance de remporter. Le 7 avril 2024, une personne a effectivement remporté l’immense jackpot Powerball de 1.326 milliard de dollars. Un montant astronomique qui, là encore, a de quoi changer la vie. Jamais personne n’a gagné plus d’argent.

La loterie américaine est soumis à l’impôt

Notons toutefois que les gains réalisés aux USA, via la loterie, sont fiscalisés. C’est-à-dire que le vainqueur est obligé de payer un impôt. Souvent, celui-ci oscille entre 2.9 et 10.9% du montant total remporté (cela varie selon l’État dans lequel la personne ayant remporté le gros lot se trouve). Dans tous les cas, Terrell Bethea et sa famille s’en sortent particulièrement bien !