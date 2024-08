Lutte contre le chômage au Bénin : Maixent Djeigo cite la Gdiz en exemple

Ce dimanche 18 août, le député Didier Maixent Djeigo de groupe parlementaire Union progressiste le renouveau (Upr) était l’invité de l’émission « Zone Franche » de la chaine de télévision privée « Canal3 Bénin ». Ce fut l’occasion pour l’homme politique béninois de se prononcer sur les sujets qui défraient la chronique dans le pays. Des « Vodun Days » à la tournée de réédition de compte en passant par l’arrestation du « Frère Hounvi », aucun sujet d’actualité n’aura échappé à cet échange avec les journalistes.

L’élu a également profité de l’occasion de cette sortie médiatique pour se prononcer sur les différentes mesures prises par le gouvernement en place pour lutter contre le chômage au Bénin. A cet effet, Didier Maixent Djeigo n’a pas manqué de faire un clin d’œil à ce qui se passe au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Il a notamment ce projet et le nombre de personnes qui y travaillent. « A Glo-Djigbé, vous avez 12 mille jeunes qui travaillent là-bas et le projet est au tiers de son développement. A la fin du projet, nous aurons près de 240 mille Aujourd’hui, 13% de la production du Coton béninois sont transformés », a fait savoir le député béninois.

Pour lui, beaucoup d’efforts se font dans le domaine de l’employabilité au Bénin. Il estime qu’en réalité, si on devrait s’en tenir à la notion du « Bit » aucun pays au Sud du Sahara ne devrait dépasser 5%. Il fait également remarquer que le chômage se compense par une autre réalité qu’est le sous-emploi. Il n’a tout de même pas manqué de revenir sur les différents dispositifs qui ont été mis sur pieds par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le chômage dans le pays.

Avant l’exemple de la Gdiz, il a cité le « Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (Psie) qui accompagne les entreprises à avoir du personnel de qualité et les faire fonctionner pendant un ou deux ans. Aujourd’hui, c’est un projet plus affiné », a reconnu l’ancien Directeur général de l’Anpe. L’autre dispositif qu’il a cité est le projet « Azoli ». Celui-ci serait réservé à ceux qui n’ont pas atteint un certain niveau d’étude.