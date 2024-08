Maghreb: ce géant pétrolier a un projet spécial en Afrique subsaharienne

(bashta, iStock at Getty Images)

Pendant des décennies, l’exploitation pétrolière en Afrique subsaharienne était principalement l’apanage des compagnies occidentales. Ces multinationales, fortes de leur expertise technique et de leurs moyens financiers considérables, dominaient le paysage énergétique du continent. Elles négociaient directement avec les gouvernements locaux, souvent dans des conditions opaques, pour obtenir des concessions d’exploration et de production. Cette mainmise occidentale sur les ressources africaines a longtemps suscité des critiques, notamment sur le partage inéquitable des richesses et l’impact environnemental des activités extractives. Cependant, le vent tourne et de nouveaux acteurs émergent, bousculant l’ordre établi et redessinant les contours de l’industrie pétrolière en Afrique.

Un partenariat novateur au cœur du Sahel

Parmi ces nouveaux protagonistes, le géant algérien Sonatrach se distingue par son approche novatrice. Le groupe pétrolier maghrébin ne se contente plus de son rôle de leader régional et étend désormais son influence au-delà des frontières du Sahara. Son projet phare ? Un ambitieux partenariat au Niger pour le forage de quatre puits pétroliers. Cette initiative marque un tournant dans la stratégie de Sonatrach, qui s’aventure résolument en Afrique subsaharienne.

Ce qui rend ce projet particulièrement intéressant, c’est son approche collaborative. Loin des schémas classiques d’exploitation, Sonatrach mise sur un partenariat « gagnant-gagnant » axé sur le transfert de compétences. L’entreprise algérienne, riche de son expérience dans le domaine des hydrocarbures, s’engage à former les ressources humaines locales. Cette démarche pourrait être comparée à celle d’un maître artisan transmettant son savoir-faire à ses apprentis, contribuant ainsi à l’autonomisation du secteur pétrolier nigérien.

Une stratégie d’expansion tous azimuts

L’incursion de Sonatrach au Niger n’est que la partie visible d’une stratégie d’expansion bien plus vaste. Le groupe algérien, loin de se reposer sur ses lauriers, multiplie les initiatives pour conquérir de nouveaux marchés. En 2024, Sonatrach a réalisé un véritable tour de force en pénétrant simultanément plusieurs marchés européens et américains. L’exportation de gaz vers l’Allemagne, la République tchèque et la Croatie, ainsi que l’acheminement de pétrole vers la côte ouest des États-Unis, l’Inde et le Brésil, témoignent de cette offensive commerciale tous azimuts.

Cette diversification géographique s’accompagne d’une volonté de monter en gamme dans la chaîne de valeur des hydrocarbures. Sonatrach ne se contente plus d’exporter des matières premières brutes, mais investit massivement dans la transformation locale. Le projet de raffinerie à Hassi Messaoud, capable de traiter 5 millions de tonnes de brut par an, illustre cette ambition. De même, le développement d’unités de production de polypropylène et d’autres produits pétrochimiques démontre la volonté du groupe de capter une plus grande part de la valeur ajoutée.

Un modèle de coopération Sud-Sud

L’expansion de Sonatrach en Afrique subsaharienne pourrait préfigurer un nouveau modèle de coopération énergétique Sud-Sud. En effet, le groupe algérien apporte non seulement son expertise technique, mais aussi une compréhension plus fine des réalités africaines. Cette approche pourrait s’avérer particulièrement pertinente dans des pays comme le Niger, où les défis de développement sont immenses.

Le projet nigérien de Sonatrach pourrait ainsi servir de catalyseur pour le développement local. Au-delà des retombées économiques directes, le transfert de compétences et la formation des ressources humaines locales pourraient contribuer à l’émergence d’une véritable industrie pétrolière nigérienne. À terme, ce modèle pourrait être répliqué dans d’autres pays de la région, créant un effet domino positif pour le développement du continent.

En définitive, l’aventure subsaharienne de Sonatrach illustre la montée en puissance des acteurs africains dans l’industrie pétrolière mondiale. Elle esquisse les contours d’un nouveau paradigme énergétique, où la coopération Sud-Sud pourrait jouer un rôle prépondérant. Reste à voir si ce modèle saura relever les défis environnementaux et sociaux inhérents à l’exploitation pétrolière, tout en contribuant au développement durable des pays concernés.