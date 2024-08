Maghreb: ce pays doit s’attendre à des vagues intenses de chaleur

Photo : DR

Le réchauffement climatique se fait de plus en plus ressentir et notamment au Maghreb, où les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses et étouffantes. Un phénomène qui, de l’aveu même de certains experts, pourrait même s’intensifier dans les années à venir. Alors, comment s’y préparer ?

Au Maghreb, la Tunisie ou encore l’Algérie souffrent des fortes chaleurs. Mais c’est tout aussi vrai au Maroc. D’ailleurs, le Royaume doit s’attendre à ce que cette tendance devienne une sorte d’habitude. En cause ? Le phénomène de “Chergui”, à cause du réchauffement climatique. L’air chaud du Sahara se déplace de plus en plus et touche ainsi le Maroc, qui voit le mercure exploser.

Le Maroc face aux vagues de chaleur

Selon Kenza Khomsi, chef de service climat et changements climatiques à la Direction générale de la météorologie, pour La Vie Éco, l’accumulation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère est un catalyseur et un accélérateur de conditions extrêmes. Ainsi, les canicules ne sont pas près de s’arrêter, d’autant que d’autres facteurs, facilitant la hausse des températures, entrent aussi en compte.

La “bétonisation” des grandes villes participe à accentuer ce phénomène, car les zones urbaines absorbent la chaleur, ne la relâchant pas suffisamment dans l’air (on parle aussi d’îlot de chaleur urbaine). En métropole, il n’est pas rare de voir le thermomètre être de 3 à 5 degrés plus chaud que dans les zones forestières, par exemple, ou dans les petits villages excentrés.

Le pays devra obligatoirement s’adapter

Les espaces les plus reculés, qui vivent notamment de l’agriculture, sont également touchés par ces conditions extrêmes qui affectent les cultures, mais aussi le bétail ainsi que la faune et la flore qui sont de plus en plus exposés aux risques d’incendie. La planification des ressources en eau est donc prônée, pour pouvoir faire face, de même qu’un changement dans les pratiques agricoles et les cultures.