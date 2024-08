Maghreb: ce pays est le 7ème exportateur mondial de gaz

Photo DR

La crise énergétique qui a secoué l’Europe en 2022, déclenchée par les tensions géopolitiques avec la Russie, a profondément transformé le marché mondial du gaz. Face à la menace de pénurie et à l’envolée des prix, de nombreux pays ont cherché à diversifier leurs sources d’approvisionnement, propulsant certains producteurs sur le devant de la scène internationale. Dans ce nouveau paysage énergétique, l’Algérie s’est imposée comme un acteur incontournable, renforçant sa position stratégique sur l’échiquier gazier mondial.

L’Algérie, un géant gazier en pleine ascension

Le dernier rapport « Global Gas Report 2024″ de l’Union internationale du gaz (IGU) met en lumière la remarquable performance de l’Algérie dans le secteur gazier. Avec un volume d’exportation total de 52 milliards de mètres cubes en 2023, le pays s’est hissé au septième rang mondial des exportateurs de gaz naturel. Cette prouesse témoigne de la capacité de l’Algérie à répondre à une demande internationale en pleine mutation.

La force de l’Algérie réside dans sa double expertise : le pays excelle aussi bien dans l’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) que dans l’acheminement par gazoduc. En 2023, 18 milliards de mètres cubes ont été exportés sous forme de GNL, tandis que 34 milliards ont transité par les réseaux de pipelines. Cette flexibilité permet à l’Algérie de s’adapter aux besoins spécifiques de ses clients et de conquérir de nouveaux marchés.

Un marché mondial en pleine effervescence

L’ascension de l’Algérie s’inscrit dans un contexte de bouleversement du marché gazier international. Si la Russie conserve sa place de premier exportateur mondial avec 139 milliards de mètres cubes en 2023, elle est talonnée de près par le Qatar (128 milliards) et les États-Unis (127 milliards). Cette nouvelle configuration reflète les efforts de diversification des pays importateurs, soucieux de réduire leur dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur.

La demande mondiale de gaz continue de croître, portée notamment par l’appétit insatiable de l’Asie. La Chine, premier importateur mondial avec 160 milliards de mètres cubes en 2023, illustre parfaitement cette tendance. À l’inverse, l’Europe a vu sa consommation diminuer, conséquence d’un hiver clément et d’une baisse de la demande dans les secteurs électrique et industriel. Cette dichotomie entre l’Asie et l’Europe souligne la complexité des enjeux énergétiques à l’échelle planétaire.

Des défis à relever pour pérenniser la croissance

Malgré ces performances encourageantes, l’industrie gazière fait face à des défis majeurs. L’Union internationale du gaz alerte sur le manque d’investissements dans le secteur, qui pourrait compromettre la sécurité énergétique mondiale à long terme. Le rapport souligne que les objectifs énergétiques fixés pour 2030 semblent hors d’atteinte, appelant à une mobilisation accrue des acteurs de la filière.

Pour l’Algérie, l’enjeu est de maintenir sa position stratégique tout en s’adaptant aux nouvelles exigences du marché. Le pays devra jongler entre la nécessité d’augmenter sa production pour répondre à la demande croissante et l’impératif de transition vers des énergies plus propres. Dans cette optique, le développement de technologies de capture et de stockage du carbone pourrait s’avérer crucial pour concilier ambitions économiques et responsabilités environnementales.

L’essor du gaz naturel liquéfié, qui a atteint un volume d’échanges record de 537 milliards de mètres cubes en 2023, ouvre de nouvelles perspectives pour l’Algérie. En renforçant ses capacités dans ce domaine, le pays pourrait conquérir des marchés plus lointains et s’affirmer comme un acteur incontournable de la sécurité énergétique mondiale. Tel un phare dans la tempête, l’Algérie a le potentiel pour guider le marché gazier vers de nouveaux horizons, à condition de naviguer habilement entre les écueils économiques et environnementaux qui se dressent sur sa route.