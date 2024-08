Maghreb: cette célèbre compagnie aérienne lance un recrutement

Photo Unsplash

La compagnie aérienne Emirates lance une importante campagne de recrutement au Maroc pour renforcer son personnel de cabine. Cette initiative, qui débutera ce mois-ci, vise à attirer de jeunes talents marocains passionnés et motivés pour rejoindre l’équipe basée à Dubaï.

Les entretiens se tiendront dans plusieurs villes marocaines entre le 9 et le 22 août, notamment à Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech et Tanger. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie d’Emirates d’investir dans les professionnels marocains et de les intégrer à son équipe internationale.

Khalfan Al Salami, directeur national d’Emirates pour le Maroc et la Mauritanie, souligne l’importance de cette campagne : « Nous offrons aux Marocains l’opportunité de devenir des ambassadeurs de leur culture sur la scène mondiale tout en profitant du style de vie unique que Dubaï et Emirates proposent.«

Les candidats retenus bénéficieront d’avantages attractifs, incluant une exemption d’impôt sur le salaire, un logement meublé, des services de transport et une assurance maladie. Ces conditions visent à faciliter l’intégration des nouveaux membres de l’équipage dans leur nouvel environnement professionnel et culturel.

Le Maroc s’est déjà révélé être un vivier de talents pour Emirates lors de précédentes campagnes de recrutement. La compagnie apprécie particulièrement les compétences et le professionnalisme des candidats marocains, qui contribuent à la diversité et à la qualité de son service à bord.

Wafa Kharbibi, une hôtesse de l’air marocaine originaire de Marrakech, témoigne de son expérience positive au sein d’Emirates : « Vivre à Dubaï en tant que membre du personnel de cabine d’Emirates, c’est comme être à la croisée des chemins du monde. » Son parcours illustre les opportunités offertes par la compagnie aux jeunes professionnels marocains.

Basée à Dubaï, Emirates dessert plus de 150 villes dans 80 pays avec une flotte de près de 300 avions. La compagnie maintient des liens étroits avec le Maroc en proposant des vols quotidiens entre Dubaï et Casablanca, renforçant ainsi les connexions entre les deux pays.