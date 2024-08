Maghreb: comment la diaspora de ce pays booste le secteur immobilier

Photo DR

Le programme d’aide directe au logement « Daam Sakane » connaît un succès retentissant auprès des Marocains résidant à l’étranger (MRE). Les chiffres récemment publiés par le ministère de l’Aménagement du territoire national révèlent que les MRE représentent 21% des demandes enregistrées sur la plateforme numérique et 23% des bénéficiaires du programme.

Cet engouement témoigne de l’intérêt persistant des Marocains du monde pour l’immobilier dans leur pays d’origine. Pour capitaliser sur cette dynamique, le ministère a lancé une campagne nationale visant à informer les MRE des derniers projets et programmes dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat.

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre en charge du dossier, souligne l’importance d’un accompagnement personnalisé et d’une assistance technique et administrative pour accélérer le traitement des dossiers des MRE. La campagne vise également à sensibiliser la diaspora aux avantages offerts par le Programme Royal « Daam Sakane » et aux opportunités d’investissement, renforçant ainsi les liens avec le pays natal.

Plusieurs initiatives ont été mises en place pour faciliter l’accès à l’information et aux services pour les MRE. Une caravane mobile parcourra 23 villes, des espaces d’accueil seront installés aux points frontaliers et dans les gares TGV, et des journées portes ouvertes seront organisées dans les Agences urbaines et les sociétés Al Omrane. Des permanences assureront une assistance continue aux MRE intéressés par l’investissement immobilier.

L’implication croissante des MRE dans le secteur immobilier résidentiel pourrait stimuler significativement ce marché, qui a été fortement impacté par la crise du Covid-19. Cette tendance est notamment favorisée par la récente baisse des taux de crédit immobilier à 2,75%, décidée par le Conseil de Bank Al-Maghrib.