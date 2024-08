Maghreb : confusions autour de l’envoi de militaires à Gaza

La guerre à Gaza, déclenchée en octobre 2023 suite à une attaque du Hamas contre Israël, a provoqué une crise humanitaire majeure dans l’enclave palestinienne. Les bombardements israéliens ont fait de nombreuses victimes civiles et détruit des infrastructures essentielles, tandis que la population fait face à des pénuries critiques. Ce conflit suscite des réactions dans le monde entier, notamment au Maghreb où les dirigeants s’expriment régulièrement sur la situation.

Une déclaration qui fait débat

Lors d’un meeting électoral à Constantine le 19 août, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, candidat à sa réélection, a abordé la question de Gaza. Ses propos ont rapidement été repris et commentés sur les réseaux sociaux, donnant lieu à diverses interprétations. Tebboune a déclaré : « Les massacres perpétrés par les sionistes à Gaza doivent s’arrêter ». Il a ajouté : « Nous l’avons promis, l’armée est prête. Pour peu qu’on ouvre les frontières et permette aux camions d’entrer, on va construire en vingt jours, trois hôpitaux, on enverra des centaines de médecins et on va aider pour reconstruire ce qui a été détruit par les sionistes ».

Publicité

Des interprétations divergentes et des clarifications

Ces déclarations ont suscité des réactions variées. Certains ont interprété les propos de Tebboune comme une volonté d’envoyer des troupes combattre en Gaza. D’autres y ont vu l’annonce d’une aide humanitaire. Sur les réseaux sociaux, des extraits du discours ont circulé, parfois de manière partielle. Par exemple, Ariel Oseran, journaliste à la chaîne i24 News, a partagé sur son compte X (anciennement Twitter) une partie du discours où Tebboune évoque l’envoi de l’armée, sans le contexte complet de l’aide humanitaire mentionnée.

Face aux diverses interprétations, des précisions ont été apportées. La Constitution algérienne et la doctrine diplomatique du pays limitent l’intervention de l’armée algérienne hors de ses frontières aux actions humanitaires ou de soutien à la paix sous l’égide de l’ONU rappelle un responsable qui affirme qu’il ne s’agit que d’aide humanitaire.

Le discours de Tebboune s’inscrit dans un contexte électoral, la campagne pour la présidentielle algérienne du 7 septembre étant en cours. Il reflète également la position traditionnelle de l’Algérie, qui soutient depuis longtemps la cause palestinienne. Cet épisode met en lumière les défis de la communication politique à l’ère des réseaux sociaux, où les déclarations peuvent être rapidement diffusées et interprétées de diverses manières. Il souligne également l’importance du contexte dans la compréhension des déclarations diplomatiques, particulièrement sur des sujets aussi sensibles que le conflit israélo-palestinien.