Réserves d’or : 2 pays du Maghreb dans le top 30 mondial

Des lingots et minerais d'or

L’or a toujours été présenté comme une valeur refuge pour les États. Les données du premier trimestre 2025 publiées par le site spécialisé Attaqa révèlent un classement actualisé des pays qui détiennent les plus grandes quantités de ce métal précieux. Sans surprise, les États-Unis, l’Allemagne, le Fonds monétaire international (FMI), la Chine et la Russie composent le quinté de tête. Mais au sein de ce palmarès dominé par les grandes puissances, deux pays du Maghreb tirent leur épingle du jeu : l’Algérie et la Libye.

L’Algérie occupe la 27ᵉ place mondiale avec des réserves estimées à 173,6 tonnes d’or. Cette position la place au troisième rang dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord derrière l’Arabie saoudite et le Liban. Quant à la Libye, elle n’est pas loin derrière avec 146,7 tonnes, ce qui la classe 29ᵉ au niveau mondial. Ces deux pays confirment ainsi leur rôle discret, mais audacieux sur la scène aurifère.

Publicité

L’Algérie, dont l’économie dépend fortement des hydrocarbures, voit dans ses réserves d’or une façon de se prémunir contre les fluctuations des cours du pétrole et du gaz. La Libye, de son côté, continue de faire face à une transition politique complexe, mais maintient un stock d’or significatif, sans doute hérité de la période Kadhafi, au cours de laquelle le métal jaune était considéré comme un outil d’indépendance monétaire. L’or ne se résume pas à sa valeur marchande. Il représente aussi un facteur de crédibilité pour les banques centrales, un outil de stabilisation des monnaies locales et un moyen de faire face aux crises financières.

Dans un monde exposé aux tensions monétaires et aux sanctions économiques, plusieurs pays renforcent leurs stocks d’or comme un filet de sécurité. Cinq pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord apparaissent dans le top 30 mondial, soulignant l’importance croissante de l’or dans les stratégies financières du monde arabe.

Pour l’Algérie et la Libye, ces réserves d’or représentent un symbole d’indépendance économique et un atout en cas de choc externe. À l’heure où les institutions financières internationales appellent à diversifier les économies et à stabiliser les monnaies locales, posséder de l’or devient un signal fort.