Maghreb: la reconnaissance faciale déployée dans des gares

Les nouvelles technologies, au service de la sécurité. C’est notamment le cas de la reconnaissance faciale. D’ailleurs, le gouvernement marocain a confirmé l’information selon laquelle elle allait être déployée dans les semaines, dans les mois à venir, à travers les principales gares du pays.

En effet, dans les 50 gares les plus fréquentées, le gouvernement marocain a annoncé qu’il allait déployer des technologies de reconnaissance faciale, dans le but d’améliorer la sécurité des voyageurs. Pour le moment, aucune date officielle n’a été annoncée, mais le projet devrait très vite voir le jour. D’ailleurs, la gare de la ville de Salé a été sélectionnée pour être celle dans laquelle les phases de tests auront lieu.

L’ONCF annonce la reconnaissance faciale dans ses gares

Ce n’est qu’après analyse de l’intérêt et de l’efficacité de cette technologie, qu’elle sera déployée à l’échelle nationale, dans les autres gares principales du réseau ONCF (Office National des Chemins de Fer du Maroc). Un planning complet et détaillé de la façon dont les choses se dérouleront est attendu d’ici aux prochains jours. Cela permettra d’avoir une idée bien plus précise des délais espérés.

L’objectif de cette initiative est d’assurer une meilleure sécurité à la fois aux voyageurs, aux touristes, mais aussi aux biens. Selon le média Les Inspirations Éco, ce système pourrait également permettre de réguler le plus des personnes aux guichets, de manière un peu plus efficace, réduisant ainsi les délais d’attente pour acheter, changer un billet de voyage ou simplement poser ses questions.

Des craintes quant à cette technologie

Certaines voix s’élèvent toutefois contre cette technologie, qu’ils craignent de voir se déployer un peu partout, au risque d’entrer dans l’ère d’une société de surveillance accrue. Données personnelles, respect de la vie privée… Les détracteurs à la reconnaissance faciale dans l’espace public ont beaucoup d’arguments à faire valoir.