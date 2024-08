Maghreb: le secteur automobile domine les exportations dans ce pays

Photo Cédrick Aïtchedji

Le secteur automobile de ce pays du Maghreb tire les exportations vers le haut. En effet, selon les récentes statistiques dévoilées, il apparaît que ce marché en pleine expansion, allant même jusqu’à détrôner les secteurs du phosphate et de ses dérivés, qui étaient pourtant largement en tête l’an dernier.

C’est au Maroc que le secteur de l’automobile domine assez largement les exportations. En effet, entre 2022 et 2023, ces dernières ont connu une hausse assez soutenue, de l’ordre de 21% en l’espace de 12 mois. Globalement, c’est le marché de la vente de câbles et câblages qui aura boosté tout ça, puisque les exportations ont pris 34,4% en l’espace d’un an seulement.

Le secteur des exportations, chamboulé

Autre secteur à avoir connu une belle année 2023, celui du secteur électronique. Selon le rapport annuel dévoilé par l’Office marocain sur le commerce extérieur, les exportations dans ce domaine ont explosé de 21%, grâce notamment à la vente de composants électroniques, qui a connu une année record, à +26%. De quoi placer le Maroc sur la carte des pays qui compte en la matière.

Enfin, le secteur des textiles a également profité d’une année 2023 placée sous le signe des exportations. Le marché a connu une hausse de 5% environ, tiré surtout par la vente massive de vêtements confectionnés (qui a pris plus de 7%) ainsi que la hausse des ventes des articles de bonneterie (+5.5%). Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, lui a connu une année plutôt stable…

Les ventes de phosphate, en chute en libre

Ce qui n’est pas du tout le cas du secteur des phosphates et de ses produits dérivés. Alors qu’il trustait la première place des exportations marocaines en 2022, le marché a connu un sacré revirement de situation. Ainsi, après avoir vu ses ventes progresser de 43.9% en 2022, le marché a reculé de 33.6% en 2023. Cette baisse, aussi importante soit-elle, concerne absolument tous les produits de cette case.