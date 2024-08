Maghreb: les étudiants de ce pays exclus d’une initiative canadienne

Marc Miller (Photo DR)

Au fil des années, le Canada s’est imposé comme une destination de choix pour les étudiants du monde entier, en particulier ceux originaires d’Afrique. La possibilité d’obtenir la résidence permanente après les études a considérablement accru l’attrait du pays. Cette opportunité offre aux diplômés internationaux la chance de s’établir durablement, de travailler et de contribuer à l’économie canadienne. Le système d’immigration favorable aux étudiants, combiné à la qualité de l’enseignement et au multiculturalisme canadien, a créé un cercle vertueux attirant toujours plus de candidats. Les universités canadiennes ont vu leurs effectifs internationaux exploser, avec une forte représentation des pays africains francophones. Cette tendance a non seulement enrichi le paysage académique canadien, mais a également renforcé les liens culturels et économiques entre le Canada et le continent africain.

Une nouvelle voie d’accès à la résidence permanente, mais pas pour tous

Le gouvernement canadien vient d’annoncer une initiative novatrice visant à faciliter l’obtention de la résidence permanente pour certains étudiants étrangers. Ce projet pilote, dévoilé par le ministre de l’Immigration Marc Miller, cible spécifiquement les étudiants inscrits dans des établissements universitaires francophones. L’objectif est double : renforcer la présence francophone au Canada, particulièrement dans les régions minoritaires, et accélérer l’intégration de ces diplômés au marché du travail.

Cette mesure permettra à environ 2 300 étudiants de passer directement du statut de résident temporaire à celui de résident permanent après l’obtention de leur diplôme. Le ministre Miller souligne l’avantage de ce programme : « Ce sont des gens qui, évidemment, parlent un français impeccable. Qui étudient dans des institutions postsecondaires à vocation francophone. Et qui vont avoir deux, trois et même quatre ans de début d’intégration [au moment de leur diplomation] ».

Une exclusion qui fait débat

Cependant, cette initiative soulève des questions d’équité, car tous les étudiants francophones ne sont pas logés à la même enseigne. Pour être éligible, un candidat doit être citoyen d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Afrique, au Moyen-Orient ou dans les Amériques. Cette condition exclut de facto les étudiants algériens, l’Algérie n’étant pas membre de l’OIF, contrairement à ses voisins marocains et tunisiens qui peuvent bénéficier du programme.

Cette distinction basée sur l’appartenance à l’OIF plutôt que sur les compétences linguistiques ou académiques des étudiants semble paradoxale. Elle crée une situation où des étudiants partageant la même langue, la même culture universitaire et parfois les mêmes origines régionales se retrouvent traités différemment par le système d’immigration canadien. Cette décision pourrait potentiellement influencer les choix des futurs étudiants algériens quant à leur destination d’études, les poussant peut-être vers d’autres pays offrant des perspectives d’immigration plus équitables.

Le Canada renforce son engagement envers la francophonie

Parallèlement à ce projet pilote, le gouvernement canadien a annoncé la création de 10 nouvelles communautés francophones accueillantes, s’ajoutant aux 14 déjà existantes en milieu minoritaire. Ces communautés bénéficieront d’un budget d’environ 11 millions de dollars pour soutenir leurs programmes d’accueil. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à atteindre les objectifs annuels d’immigration francophone en milieu minoritaire.

Ces mesures reflètent la volonté du Canada de préserver et de renforcer son caractère bilingue, tout en répondant aux défis démographiques et économiques du pays. En ciblant les étudiants francophones, le gouvernement espère non seulement enrichir le tissu culturel canadien, mais aussi combler les besoins en main-d’œuvre qualifiée dans les communautés francophones hors Québec.

La décision d’exclure les étudiants algériens de ce programme pilote soulève néanmoins des interrogations sur les critères de sélection et l’équité du système d’immigration canadien. Elle met en lumière les complexités de la politique linguistique et immigratoire du pays, où les considérations diplomatiques et les affiliations internationales peuvent parfois prendre le pas sur les compétences individuelles des candidats à l’immigration.