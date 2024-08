Maghreb: l’Espagne frappe à nouveau ce pays

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

Les relations commerciales entre l’Espagne et le Maroc connaissent une nouvelle secousse. Depuis plusieurs années, les produits agricoles marocains font l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités espagnoles. Cette vigilance, justifiée par des préoccupations sanitaires, soulève néanmoins des questions sur les enjeux économiques et diplomatiques sous-jacents. Les contrôles rigoureux et les retraits de produits marocains du marché espagnol sont devenus monnaie courante, créant parfois des tensions entre les deux pays voisins.

Un nouveau lot de crevettes dans la tourmente

L’actualité récente vient raviver ces tensions avec l’interception d’un lot de crevettes marocaines à la frontière espagnole. Les analyses effectuées ont révélé une présence alarmante de salmonelle, dépassant largement les normes européennes. Avec 339 mg/kg-ppm détectés, ce taux est plus du double de la limite légale fixée à 150 mg/kg-ppm par l’Union européenne. Face à ce constat, les autorités sanitaires espagnoles n’ont pas tardé à réagir, ordonnant le retrait immédiat du produit incriminé des étals.

Cette découverte soulève des interrogations sur les pratiques de conservation et les contrôles qualité mis en place dans la filière halieutique marocaine. La salmonelle, bien que couramment utilisée comme conservateur alimentaire, peut présenter des risques sérieux pour la santé humaine lorsqu’elle est présente en quantités excessives. L’Agence espagnole de sécurité alimentaire et nutritionnelle (AESAN) préconise d’ailleurs une consommation maximale bien inférieure, fixée à 0,7 mg/kg-ppm.

Un manque de transparence préoccupant

L’absence d’informations précises sur la marque et les points de distribution du lot contaminé soulève des inquiétudes légitimes. Les consommateurs se retrouvent dans l’impossibilité d’identifier clairement les produits potentiellement dangereux, ce qui pourrait compromettre l’efficacité du retrait et exposer inutilement la population à des risques sanitaires. Cette opacité contraste avec la rapidité d’action des autorités espagnoles et souligne la nécessité d’une meilleure traçabilité des produits importés.

Ce n’est pas la première fois que des denrées marocaines font l’objet de controverses similaires sur le sol espagnol. Récemment, des poivrons marocains ont été retirés du marché européen en raison de la présence de pesticides interdits. De même, du thym originaire du Maroc a été signalé en France pour contamination à la salmonelle. Ces incidents répétés posent la question de l’harmonisation des normes sanitaires entre les deux rives de la Méditerranée et de l’efficacité des contrôles à l’exportation au Maroc.

Au-delà des enjeux sanitaires, ces épisodes récurrents alimentent les débats sur la concurrence entre les productions agro-alimentaires espagnoles et marocaines. Les agriculteurs espagnols, particulièrement ceux des régions côtières du sud, voient d’un mauvais œil l’afflux de produits marocains sur le marché européen. Les contrôles sanitaires renforcés pourraient ainsi être perçus comme un moyen détourné de protéger la production locale face à une concurrence jugée déloyale.